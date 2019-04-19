Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yan sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas çalışmasının ardından geniş alanda farklı oyunlar üzerinde durdu. Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



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