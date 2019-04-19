0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

19 Nisan 2019 Cuma 19:24
Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yan sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas çalışmasının ardından geniş alanda farklı oyunlar üzerinde durdu.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 19:24
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beraat Kandili’ni nasıl geçirmek gerekir? Değerli hocalara sorduk...
    1. Beraat Kandili’ni nasıl geçirmek..
    2. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    3. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    4. Şuhut’ta yıllardır devam eden gelenek
    5. Poroşenko ve Zelensky stada çıktı
    6. BAE için çalıştığı iddia edilen iki..
    7. Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu..
    8. Giresunspor'da Dauda kadro dışı..
    9. Türkiye'nin yakaladığı BAE'li casuslar..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan: "Romanya bizim..
    11. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve..
    12. ‘Genç Girişimcilik Zirvesi’ Ordu’da..
    13. İsrail'in kısıtlamaları altında..
    14. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    15. Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni
    16. Birleşik Arap Emirlikleri için..
    17. Ressam Akın Ekinci'nin "REM'den Gelen"..
    18. Ünye ORMEK’ten yıl sonu etkinlikleri
    19. Savunma Sanayii Ödül Töreni
    20. Genelkurmay çatı davası
    21. Inter, Eljif Elmas için kesenin ağzını..
    22. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    23. MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya’da
    24. Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte..
    25. Libya'daki çatışmaların durması için..
    26. Başkan Erdoğan'dan Beraat Kandili..
    27. UNESCO, Notre Dame Katedrali'nin..
    28. 2019 Yamaç Paraşütü Dünya Hedef..
    29. Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni
    30. Oy hırsızlığı CHP’nin geleneğinde var!..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi