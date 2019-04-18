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Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

18 Nisan 2019 Perşembe 18:11
Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yan tarafındaki sahada gerçekleştirilen idmanda oyuncular, koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunu sonrası şut çalışması ve çift kale maçla antrenman sona erdi.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 18:11
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