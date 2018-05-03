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Medipol Başakşehir'de Arda antrenmana çıkmadı

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana katılmadı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:34
Medipol Başakşehir'de Arda antrenmana çıkmadı

Süper Lig'in 32. haftasında 4 Mayıs Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana katılmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan Arda'nın, tedavisine devam edildiği ve bu sebeple antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Uzun süreli sakatlığı sona eren Stefano Napoleoni'nin ise antrenmana katıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:34
  1. Sivas
  2. arda turan
  3. başakşehir

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