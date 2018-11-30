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Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

30 Kasım 2018 Cuma 19:47
Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çeşitli uygulamalar üzerinde durdu.

Sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:47
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Sivasspor
  4. SÜPERLİG

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