Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı30 Kasım 2018 Cuma 19:47
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çeşitli uygulamalar üzerinde durdu.
Sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.
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