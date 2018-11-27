Medipol Başakşehir şampiyonluk yaşamış takımlara fark atıyor





İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki rakipleri ile arasındaki puan farkını açtı.

Turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 5 puan önünde liderlik koltuğunda yer aldı.





- Şampiyonluk yaşamış takımlara büyük fark





Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara da henüz 13 hafta geride kalmışken büyük fark attı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, ligde şampiyonluk yaşamış 5 takımdan Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 11, Bursaspor'un 14 ve Fenerbahçe'nin 17 puan önünde haftayı zirvede tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, Atiker Konyaspor ile berabere kalan ve 2 puan daha kaybeden Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek puanını 21 yapan Beşiktaş'ın ise 9 puan önünde yer aldı.

Sekiz yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'un 11 puan önünde bulunan Medipol Başakşehir, sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını ise 17'ye çıkardı.

İstanbul ekibi, lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan 5. takım olan Bursaspor'a ise 14 puan fark atmış durumda.





- Geçen sezondan çok farklı





Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 13. hafta geride kaldığında ise bambaşka bir tablo ortadaydı.

Ligde 13. haftayı Galatasaray 29 puanla lider geçerken, Medipol Başakşehir 27 puanla ikinci sırada yer alıyordu.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon 13. hafta sonunda 23 puanla 3. sıranın sahibi konumundaydı.

Beşiktaş averajla Fenerbahçe'nin gerisinde 4. sırada yer alırken, Bursaspor da 21 puanla 6. sıranın sahibiydi.





- Yenilmezlik serisi 11 maç





Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Bu sezon ligde tek yenilgisi bulunan tek takım olan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda 16 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.





- Üst üste beşinci galibiyet





Göztepe'yi mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez 5 maç üst üste kazanmayı başardı.

Daha önce 4 maçlık serileri yakalayan Medipol Başakşehir, lig tarihindeki en yüksek galibiyet serisine ulaştı.











