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Medipol Başakşehir, İstanbul'da son çalışmasını yaptı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:51
Medipol Başakşehir, İstanbul'da son çalışmasını yaptı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Avusturya kampı öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

İlk etap çalışmalarının son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştiren turuncu-lacivertliler, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayanan antrenmanın, pas çalışmasıyla devam ettiği, dar ve geniş alanda yapılan oyunlarla da tamamlandığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir'de izinli futbolcular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan'ın antrenmana katılmadığı aktarıldı. Arda Turan ve Alexandru Epureanu'nun ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdükleri kaydedildi.

Turuncu-lacivertliler yarını izinli geçirecek ve 8 Temmuz Pazartesi günü kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:51
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. hazırlık
  4. Medipol Başakşehir
  5. SÜPERLİG

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