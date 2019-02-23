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Medipol Başakşehir Bursaspor maçı son dakika | Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı izle

Süper Lig 23. Hafta maçlarında bugün Medipol Başakşehir-Bursaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. 48 puanla 1. sırada yer alan Başakşehir şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken, Lig’de 22 puanla 14. Sırada yer alan Bursaspor sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halil Özkahya olurken, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
Medipol Başakşehir Bursaspor maçı son dakika | Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı izle

Süper Lig 23. Hafta maçlarında bugün Medipol Başakşehir-Bursaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Lig’de 22 puanla 14. Sırada yer alan Bursaspor sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halil Özkahya olurken, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig 23. hafta maçlarında son durum ne? Süper Lig'de son 8 maçtır galip gelemeyen Bursaspor'un geride kalan haftalarda sadece 3 galibiyeti bulunuyor. 22 puanla 14. sırada yer alan yeşil beyazlı ekip deplamanda lider Medipol Başakşehir'i yenip yükselişe geçme planları içerinde. Medipol Başakşehir ve Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 9’unu İstanbul ekibi kazanırken, yeşil beyazlıların yüzü ise 7 kez güldü. Geride kalan 7 maç da eşitlikle sonuçlandı. Peki Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı saat kaçta oyananacak ne zaman oynanacak? Zorlu maçın muhtemel ilk 11'leri neler? İşte haberimizin detayları...

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Halil Özkahya’nın yöneteceği maçta Özkahya’nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Ligin 23’üncü haftasına Medipol Başakşehir 48 puanla lider olarak girerken, Bursaspor ise 24 puanla ateş hattından kurtulmak için mücadele veriyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bursaspor, ligde ise bu sezon kazanmakta zorlanıyor. Geride kalan haftalarda yalnızca 3 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, son 8 maçtır da galip gelemiyor. Kötü gidişata son vermek için bu maçı fırsat olarak gören Samet Aybaba’nın öğrencileri, aynı zamanda deplasmanlarda da dilediği grafiği sergileyemiyor. Son 12 deplasman maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen yeşil beyazlılar, geride kalan mücadelelerin 6’sında rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 maçı ise kaybetti. Aynı zamanda Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip takım konumunda.

 

Başakşehir-Bursaspor muhtemel 11'ler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 

 

Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho 

Sakat: Clichy, Epureanu

Cezalı: Yok  

BURSASPOR

Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima , Latovlevici (Yusuf), Sakho

Sakat: Kubilay, Tunay

Cezalı: Yok

 

Halis Özkahya’nın yönettiği maçlar hangileri

Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesini yönetecek olan hakem Halis Özkahya, daha önce iki ekibin 3 randevusunda düdük çaldı. İstanbul’da oynanan bu mücadelelerde Bursaspor galibiyet elde edemezken İstanbul ekibi 2 maçı kazandı, diğer mücadelede de puanlar paylaşıldı. 2 Nisan 2006’da o dönem alt ligde oynanan maç 1-1’lik eşitlikle sona ererken, Süper Lig’de ise 28 Ağustos 2015’teki maçı 2-1 ve 29 Ocak 2017’deki maçı ise 1-0 kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Özkahya, Medipol Başakşehir’in 29 maçını yönetirken (12 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet), Bursaspor’un ise 21 maçında (8 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet) düdük çaldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
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