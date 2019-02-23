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Medipol Başakşehir Bursaspor maçı son dakika | Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı tatil mi?

Süper Lig 23. Hafta maçlarında bugün Medipol Başakşehir-Bursaspor bu akşam karşı karşıya gelecekti. Lig’de 22 puanla 14. Sırada yer alan Bursaspor sahadan galibiyetle ayrılmak istiyordu. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halil Özkahya olurken, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktı. Ancak son dakika gelişmesine göre, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
Medipol Başakşehir Bursaspor maçı son dakika | Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı tatil mi?

Süper Lig 23. Hafta maçlarında bugün Medipol Başakşehir-Bursaspor bu akşam karşı karşıya gelecekti. Lig’de 22 puanla 14. Sırada yer alan Bursaspor sahadan galibiyetle ayrılmak istiyordu. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halil Özkahya olurken, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktı. Ancak son dakika gelişmesine göre, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi.  Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı. 

Beşinci dakikada oyun durdu 

Hakem Halis Özkahya, müsabakanın 5. dakikasında düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Kar yağışının yanı sıra görüş mesafesinin azalması nedeniyle saha kenarına gelen Özkahya, daha sonra iki takım oyuncularıyla soyunma odasına gitti.  Hakem Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından maçı tatil etti. Karşılaşmanın ne zaman kaldığı yerden devam edeceğiyle ilgili son kararı, TFF verecek. 

Maçın oynanması yarın denenecek?

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ karar ile ilgili "Erteleme nedeni zemindeki kar değil, görüş mesafesi. Yarın aynı saatte denenecek. Yarın öğleden sonra hava şartlarının daha iyi olacağı söylenmiş. Yarın inşallah aynı saatte oynayacağız" dedi.

 

Süper Lig 23. hafta maçlarında son durum ne? Süper Lig'de son 8 maçtır galip gelemeyen Bursaspor'un geride kalan haftalarda sadece 3 galibiyeti bulunuyor. 22 puanla 14. sırada yer alan yeşil beyazlı ekip deplamanda lider Medipol Başakşehir'i yenip yükselişe geçme planları içerinde. Medipol Başakşehir ve Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 9’unu İstanbul ekibi kazanırken, yeşil beyazlıların yüzü ise 7 kez güldü. Geride kalan 7 maç da eşitlikle sonuçlandı. Peki Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı saat kaçta oyananacak ne zaman oynanacak?

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Halil Özkahya’nın yöneteceği maçta Özkahya’nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Ligin 23’üncü haftasına Medipol Başakşehir 48 puanla lider olarak girerken, Bursaspor ise 24 puanla ateş hattından kurtulmak için mücadele veriyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bursaspor, ligde ise bu sezon kazanmakta zorlanıyor. Geride kalan haftalarda yalnızca 3 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, son 8 maçtır da galip gelemiyor. Kötü gidişata son vermek için bu maçı fırsat olarak gören Samet Aybaba’nın öğrencileri, aynı zamanda deplasmanlarda da dilediği grafiği sergileyemiyor. Son 12 deplasman maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen yeşil beyazlılar, geride kalan mücadelelerin 6’sında rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 maçı ise kaybetti. Aynı zamanda Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip takım konumunda.

Başakşehir-Bursaspor muhtemel 11'ler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 

Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho 

Sakat: Clichy, Epureanu

Cezalı: Yok  

BURSASPOR

Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima , Latovlevici (Yusuf), Sakho

Sakat: Kubilay, Tunay

Cezalı: Yok

Halis Özkahya’nın yönettiği maçlar hangileri

Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesini yönetecek olan hakem Halis Özkahya, daha önce iki ekibin 3 randevusunda düdük çaldı. İstanbul’da oynanan bu mücadelelerde Bursaspor galibiyet elde edemezken İstanbul ekibi 2 maçı kazandı, diğer mücadelede de puanlar paylaşıldı. 2 Nisan 2006’da o dönem alt ligde oynanan maç 1-1’lik eşitlikle sona ererken, Süper Lig’de ise 28 Ağustos 2015’teki maçı 2-1 ve 29 Ocak 2017’deki maçı ise 1-0 kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Özkahya, Medipol Başakşehir’in 29 maçını yönetirken (12 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet), Bursaspor’un ise 21 maçında (8 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet) düdük çaldı.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:51
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