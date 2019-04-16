Medine’yi çekirgeler bastı
Suudi Arabistan’ın Medine kentini çekirgeler bastı.16 Nisan 2019 Salı 23:40
Suudi Arabistan’ın Medine kentini çekirgeler bastı.
Suudi Arabistan’da Mescid-i Nebevi dahil Medine kentini hamam böceği ve çekirgeler bastı. 3 gün önce ortaya çıkan böcekler, kısa sürede kentin çok sayıda noktasına yayıldı. Medine çevre koruma ekipleri, Mescid-i Nebevi ve kentin her tarafında yayılan böcekleri yok etmek için ilaçlama çalışmaları başlattı. 3 ay önce Mescid-i Haram ve Kabe çevresi dahil Mekke kentini hamam böceği ve çekirgeler de basmıştı.
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