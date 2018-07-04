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Medine üzerinden Peygamberimize hakaret eden Berna Laçin kimdir?

''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!"tweetini atan sözde oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar olaylarını eleştireyim derken Medine üzerinden Peygamberimize (S.A.V) ve İslam'a hakaret etme cüretinde bulundu. Peki Medine'ye dil uzatma hatsizliğinde bulunan Berna Laçin kimdir?

04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:04
Medine üzerinden Peygamberimize hakaret eden Berna Laçin kimdir?

''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" tweetini atan sözde oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar olaylarını eleştireyim derken Medine üzerinden Peygamberimize (S.A.V) ve İslam'a hakaret etme cüretinde bulundu. Peki Medine'ye dil uzatma hatsizliğinde bulunan Berna Laçin kimdir?

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Sözde oyuncu Berna Laçin 20 Ağustos 1970 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası askeri pilot annesi ise ev hanımı olan Berna Laçin Karşıyaka İzmir doğumludur. Tolga Eşsiz ile evli ve bu evliliğinden Ada isminde bir evladı vardır. En son 2013 senesinde Aşk Ekmek Hayaller isimli dizide Leyla Değirmencioğlu karakterini oynamıştır.

Berna Laçin'in yer aldığı projeler

Sevdiğim Adam

Yarına Gülümsemek

Kızılırmak Karakoyun

Gökkuşağı

Sahte Dünyalar

Bir Kadının Anatomisi

İlk Aşk

Böyle mi Olacaktı

Ateş Dansı

Evdeki Yabancı

Seni Yaşatacağım

Bir Dilim Aşk

Belalı Baldız

Yıldızlar Savaşı

Aşk Ekmek Hayaller

BERNA LAÇİN'İN CİNSEL İSTİSMAR ÜZERİNDEN İSLAM'A HAKARET ETTİĞİ O TWEETİ


 ALİŞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Berna Laçin'in bu sözlerine şarkıcı Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:04
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