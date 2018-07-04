Medine üzerinden Peygamberimize hakaret eden Berna Laçin kimdir?
''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!"tweetini atan sözde oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar olaylarını eleştireyim derken Medine üzerinden Peygamberimize (S.A.V) ve İslam'a hakaret etme cüretinde bulundu. Peki Medine'ye dil uzatma hatsizliğinde bulunan Berna Laçin kimdir?04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:04
''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" tweetini atan sözde oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar olaylarını eleştireyim derken Medine üzerinden Peygamberimize (S.A.V) ve İslam'a hakaret etme cüretinde bulundu. Peki Medine'ye dil uzatma hatsizliğinde bulunan Berna Laçin kimdir?
BERNA LAÇİN KİMDİR?
Sözde oyuncu Berna Laçin 20 Ağustos 1970 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası askeri pilot annesi ise ev hanımı olan Berna Laçin Karşıyaka İzmir doğumludur. Tolga Eşsiz ile evli ve bu evliliğinden Ada isminde bir evladı vardır. En son 2013 senesinde Aşk Ekmek Hayaller isimli dizide Leyla Değirmencioğlu karakterini oynamıştır.
Berna Laçin'in yer aldığı projeler
Sevdiğim Adam
Yarına Gülümsemek
Kızılırmak Karakoyun
Gökkuşağı
Sahte Dünyalar
Bir Kadının Anatomisi
İlk Aşk
Böyle mi Olacaktı
Ateş Dansı
Evdeki Yabancı
Seni Yaşatacağım
Bir Dilim Aşk
Belalı Baldız
Yıldızlar Savaşı
Aşk Ekmek Hayaller
BERNA LAÇİN'İN CİNSEL İSTİSMAR ÜZERİNDEN İSLAM'A HAKARET ETTİĞİ O TWEETİ
ALİŞAN TEPKİ GÖSTERDİ
Berna Laçin'in bu sözlerine şarkıcı Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.
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