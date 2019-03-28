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Medical Park Hastanesi ile ELTÜRK arasında protokol

Medical Park Elazığ Hastanesi ile Elazığ Turizmini Geliştirme ve Kültürünü Yaşatma Derneği (ELTÜRK) Derneği arasında sağlık protokolü imzalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 10:16
Medical Park Hastanesi ile ELTÜRK arasında protokol

Medical Park Elazığ Hastanesi ile Elazığ Turizmini Geliştirme ve Kültürünü Yaşatma Derneği (ELTÜRK) Derneği arasında sağlık protokolü imzalandı.


Daha önce birçok kurumla sağlık protokolü imzalayan Medical Park Elazığ Hastanesi, ELTÜRK Derneği ile sağlık hizmetleri indirim protokolü imzaladı. Hastanede düzenlenen imza törenine Hastanenin Genel Müdürü Op.Dr. Mahmut Yıldız, ELTÜRK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Solmaz ve üyeleri katıldı.


Protokol amaçlı burada olduklarını ifade eden ELTÜRK Başkanı Murat Solmaz, “Protokolde derneğimizin üyeleri Elazığ, Türkiye ve Avrupa’da yaşayan üyelerimiz Medical Park Hastanesinde özel imkanlar dahilinde faydalanacaklar” dedi.


Hastanelerinin Türkiye’nin en büyük sağlık zincir grubunun bir şubesi olarak hizmet verdiğini dile getiren Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, “Bizim burada Elazığ’ımızın tüm derneklerini destekleme konusunda bir politikamız var. Sağlık turizminin yoğunlaştığı bir zaman diliminde Elazığ turizmini geliştirmeye dayalı katkıda bulunan her kişi ve kurumla iş birliği yaparak Elazığ’ımızın kalkınmasına destek oluyoruz. Kendilerinin hem Elazığ’da hem de yurt dışında yapacağı toplantılara ve seminerlere katılacağız. Böylelikle Elazığ’ımızı sağlık turizmi alanında geliştirmeyi ve kültürümüzü her yere yaymayı planlıyoruz"dedi.


Kendilerinin kurum olarak çevre iller ve Irak, Nahcivan, İran, Gürcistan, Azerbaycan Avrupa’dan da Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçokülkeden gelenlere sağlık turizmi noktasında hizmet verdiklerini anımsatan Yıldız, derneğinhedefleri ile kendilerinin hedeflerinin birbiri ile örtüştüğüne de aktardı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:16
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