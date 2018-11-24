THY- Noukşot
0553 313 94 23

MediaMarkt’tan "Şahane rekor"

MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım:- "Perşembe gecesi mediamarkt.com.tr ve Levent merkez mağazamızda başlattığımız kampanya ile devam eden süreçte, geçen senenin aynı dönemine göre iki kattan daha fazla satış gerçekleştirdik. Kampanya tarihinin rekoruna ulaştık"

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:19
MediaMarkt’tan "Şahane rekor"

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, "Şahane Cuma"da tüm satış kanallarında trafik ve satış rekoru kırdı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, “Şahane Cuma” kapsamında gerçekleştirdiği indirimlerle tüketicilerin odak noktası olan MediaMarkt, hem mağazalarında hem de internet sitesinde kampanya tarihinde elde ettiği en büyük ciroya ulaştı.

MediaMarkt, tüketicilerine sunduğu “Şahane Cuma” indirimleri sonrasında tüm kanallarında trafik ve satış rekoru kırdı. En çok tercih edilen ürünler, akıllı telefonlar ve oyun konsolları oldu. Pek çok üründe oldukça yüksek indirim oranları belirleyen MediaMarkt, hem Türkiye genelindeki tüm mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr ile tüketicilerin ilgi odağı haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri gözetilerek düzenlenen kampanya fiyatlarının beklenenin de üzerinde ilgi gördüğünü belirterek, "Perşembe gecesi mediamarkt.com.tr ve Levent merkez mağazamızda başlattığımız kampanya ile devam eden süreçte, geçen senenin aynı dönemine göre iki kattan daha fazla satış gerçekleştirdik. Kampanya tarihinin rekoruna ulaştık. Tüm tüketicilere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

En çok ilgi çeken ürünlerin, akıllı telefonlar ve oyun konsolları olduğuna dikkati çeken Gökyıldırım, tüm kategorilerde önemli satışlar yaptıklarını bildirdi.

Gökyıldırım, “Avantajlı fiyatlar ve indirimler hafta sonu da devam edecek. Tüketicilerimiz, hem mağazalarımızdan hem de internet sitemizden istedikleri ürünleri uygun fiyatlarla alabilecekler.” diye konuştu.Tüm kategorilerde yüzde 70’lere varan indirimlerin uygulandığı “Şahane Cuma” fırsatı hafta sonu da devam edecek. Aynı zamanda, mediamarkt.com.tr ve 0850 222 1 500 numaralı Çağrı Merkezi’nde geçerli olacak indirimlerin yanı sıra, MediaMarkt’ın sosyal medya hesaplarından da şahane indirim ve hediye fırsatları tüketicilere sunulacak.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:19
  1. MediaMarkt
  2. Şahane Cuma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Düzce belediye başkan adayı kim oldu?
    1. AK Parti Düzce belediye başkan adayı..
    2. Bakan Turhan müjdeyi verdi! 'Seyahat..
    3. Erdoğan, belediye başkanlığı için..
    4. Reflü hastalık değildir, bilin!
    5. AK Parti belediye başkan adayları..
    6. İşte AK Parti'nin belediye başkan..
    7. AK Parti Diyarbakır belediye başkan..
    8. TBESF Mali Genel Kurulu
    9. Bursa'da Alinur Aktaş yeniden aday
    10. AK Parti Menderes Türel ile 'devam' dedi
    11. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    12. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 5 ölü
    13. AK Parti Bursa belediye başkan adayı..
    14. Erdoğan, yerel seçimlerde AK Parti'nin..
    15. AK Parti Belediye Başkanı Adayları..
    16. Nesrullah Tanğlay kimdir?
    17. Erdoğan, belediye başkanlığı için..
    18. MediaMarkt’tan "Şahane rekor"
    19. AK Parti Bayburt belediye başkan adayı..
    20. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!