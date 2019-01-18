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MediaMarkt'tan, öğrencilere karne indirimi

MediaMarkt, 18-20 Ocak tarihlerinde özel oyun konsollarından tabletlere, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar on binlerce ürün karne indirimine girdi

18 Ocak 2019 Cuma 10:56
MediaMarkt'tan, öğrencilere karne indirimi

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de binlerce ürün, 18-20 Ocak tarihlerinde öğrencilerin karne hediyeleri için indirime girdi.

MediaMarkt'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sömestre tatilinde kampanyalarıyla öğrencilerin yüzünü güldürmeyi amaçlayan MediaMarkt, 18-20 Ocak tarihlerinde özel oyun konsollarından tabletlere, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar on binlerce ürün karne indirimine girdi.

Karne hediyesi kampanyası kapsamında özel indirime giren X BOX One S 1 Terabayt, Terabayt Forza Horizon 4 ve 3 aylık Live Gold üyelikli konsol paketiyle beraber 2 bin 999 lira yerine bin 799 liradan satışa sunuldu.

Tüm bilgisayar ve tabletlerin yüzde 30 indirime gireceği kampanyada cep telefonlarında, Denizbank kredisiyle beraber faizsiz ve masrafsız 10 aya kadar taksit imkanıyla da bulunuyor.

MediaMarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de gerçekleştirilen söz konusu indirimlerin yanı sıra, bazı ürünlerde de özel indirimler uygulanıyor.

Samsung Galaxy TAB A bin 899 lira yerine bin 299 liradan, HP i5 işlemcili dizüstü bilgisayar 4 bin 299 lira yerine 3 bin 199 liradan, Samsung Galaxy A7 cep telefonu ise 2 bin 649 lira yerine 2 bin 299 liradan satışa sunulurken, aynı zamanda eski cep telefonunu getirenler Intel işlemcili dizüstü bilgisayarlarda 3 bin liraya varan indirim fırsatına sahip olacak.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:56
  1. MediaMarkt

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