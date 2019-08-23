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MediaMarkt’tan öğrenci evlerine beyaz eşya tavsiyeleri

MediaMarkt, üniversiteyi kazanıp yeni eve taşınacak gençlere ihtiyaç duyacağı beyaz eşyaları avantajlı fiyatlar ve taksit fırsatlarıyla satın alma imkanı sunuyor

23 Ağustos 2019 Cuma 11:10
MediaMarkt’tan öğrenci evlerine beyaz eşya tavsiyeleri

İSTANBUL (AA)- MediaMarkt, üniversiteyi kazanıp yeni eve taşınacak gençlerin ihtiyaç duyacağı beyaz eşyaları avantajlı fiyatlar ve taksit fırsatlarıyla satışa sunacak.

MediaMarkt’tan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler beyaz eşya satın alımlarında ilk tercihlerini buzdolabı ve çamaşır makinesinden yana kullanıyor. Buzdolabı satın alımında öğrencilerin dikkat edeceği ilk konular ise ürünün kapasitesi, enerji tasarruflu olması ve son olarak da buzdolabının ölçüleri olmalı.

Buzdolabı tercihinde ilk olarak ürünü kullanacak kişi sayısı göz önünde bulundurularak ürünün kapasitesi belirlenmelidir. Bu noktada öğrenciler MediaMarkt mağazalarındaki görevlilerden de destek alabilirler. Diğer bir husus ise enerji tasarrufu. Hem geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı sağlayacak hem de faturalarda kullanıcı adına olumlu sonuçlar doğuracak enerji tasarruflu ürünler, tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli konu. Son olarak ise buzdolabının ölçüleri, çünkü tüketiciler, aldıkları ürünleri, onu kullanacakları mekânın boyutlarına göre seçmeliler.

- Çamaşır makinelerinde devir ve program sayılarına bakılmalı

Çamaşır makinelerinde ise enerji tasarrufu ve kapasite önemli özellikler olarak ifade edilirken bu cihazlarda farklı etkenler de bulunuyor. Ürünlerin devir veya program sayılarındaki çeşitlilik, farklı kumaşlardan üretilen giysilerin daha doğru yıkanmasına imkân tanıyorken makinelerdeki kısa programlar, enerji ve su tasarrufu etmeyi de sağlıyor. Kurutma özelliği de çamaşır makinesi satın alınırken dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik.

Yeni evlerin diğer bir ihtiyacı olan bulaşık makinelerinde ise tıpkı çamaşır makinelerinde olduğu gibi kapasite, program seçenekleri ve enerji tasarrufu ürünü satın alırken dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor. Buna ek olarak üniversitelilerin satın alacağı bulaşık makineleri hem kendi hem de dünyanın geleceği için çok önemli bir konu olan su tasarrufunda da büyük avantaj sağlıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:10
  1. MediaMarkt

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