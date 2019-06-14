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MediaMarkt’tan hem babalara hem de karnelere hediye

MediaMarkt, 16 Haziran tarihine kadar sürdüreceği kampanyasının yanı sıra mağazalarında gerçekleştireceği etkinliklerle de sürpriz armağanlar ve hediye çekleri dağıtacak

14 Haziran 2019 Cuma 14:29
MediaMarkt’tan hem babalara hem de karnelere hediye

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, bu sene karnelerin alındığı hafta sonuna denk gelen Babalar Günü için hem babalara hem de öğrencilere özel fırsatlar hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, babalara ve uzun bir öğretim döneminin sonunda karnesini alacak öğrencilere MediaMarkt özel bir kampanya sunuyor.

12 Haziran’da MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başlayacak kampanya kapsamında 16 Haziran tarihine kadar farklı kategorilerden binlerce üründe indirimler gerçekleştirilecek.


- Hediye çeklerinin yanı sıra sürpriz hediyeler verilecek


MediaMarkt mağazalarındaki avantajlar ise indirimlerle sınırlı olmayacak. Babaların ve çocukların oynayacağı araba yarışında ilk 3'e giren isimlere tüm MediaMarkt mağazalarında sırasıyla 100, 75 ve 50’şer TL’lik hediye çekleri verilecek. Ayrıca seçili mağazalarda da sürpriz armağanlar dağıtılacak.

İki özel gün için ortak kampanya başlayan MediaMarkt, babalar ve çocuklarına özel birlikte vakit geçirebilecekleri eğlenceli ürün alternatifleri de sunuyor. 12 Haziran’a kadar sürecek indirimler çerçevesinde sadece babalar ve çocuklarının değil, tüm ailenin de birlikte film izleyebileceği veya oyun konsollarını bağlayabileceği televizyonlarda çeşitli indirimler uygulanıyor.

Kampanya ile Philips 108 ekran 4K UHD Smart Led TV 3 bin 999 TL yerine CLUB üyelerine özel 2 bin 999 TL’den ve uydu alıcılı PEAQ 80 ekran Smart Led TV 1099 TL’den satılacak. Samsung 127 ekran 4K UHD Smart Led TV ise Philips MG3720/15 7’si 1 arada erkek bakım kiti hediyesiyle beraber 5 bin 699 TL’den satılacak.

Babaları ve çocuklarını bir araya getirecek başka bir indirimli ürün ise oyun konsolları olacak. Xbox One S 1 TB konsol, Battlefield 5 oyun ve 3 aylık Live hediyesiyle beraber 2 bin 899 TL yerine bin 699 TL’den satılacak. Üstelik MediaMarkt’ta Xbox One S konsollarının yanında Microsoft kumandalarda yüzde 50 indirim ve 6 taksit fırsatı da bulunuyor.

MediaMarkt, Babalar Günü’nün yanı sıra Karne Günü’ne özel sunduğu bol indirimli kampanyasını taksit fırsatlarıyla da taçlandırıyor. Teknolojiseverler Paraf ve Worldcard’la ses sistemlerinde ve fotoğraf makinelerine 6 taksit, televizyonlardan, bilgisayarlara, küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara 12 taksit fırsatından yararlanacak.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:29
  1. MediaMarkt

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