MediaMarkt’tan çiftlere özel hediye ve indirimler

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla “Aşkına Hediye Bak” sloganı ile yüzlerce üründe indirim yaparak, farklı hediye fırsatları ve taksitli ödeme seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisine son teknoloji hediye almak isteyenlere pek çok alternatif sunan MediaMarkt, 8 Şubat tarihinde başlayan indirimler kapsamında cep telefonlarından bilgisayarlara, kişisel bakım ürünlerinden oyun konsollarına ve kahve makinalarına kadar yüzlerce üründe özel indirime gidiyor.

MediaMarkt, 14 Şubat indirimlerine özel olarak OPPO cep telefonu alan teknolojiseverlere 349 TL değerindeki Arzum Kahve makinesini hediye ediyor. Samsung Galaxy A9 akıllı cep telefonu 3199 TL’den satışa sunuluyor. Aynı zamanda Samsung Galaxy A9 128 GB alan tüketicilere özel 419 TL değerindeki genişletilmiş garanti paketini 99 TL’den sunuluyor. Teknolojiseverler kampanyadan cep telefonlarında 10 aya varan masrafsız ve faizsiz taksit avantajıyla yararlanıyor.

MediaMarkt’ta 8 -14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya özel Samsung akıllı saatlerde 2. Samsung saatte yüzde 50 indirim uygulanıyor. Bakımına önem verenler için Braun Erkek Bakım Kiti ve Oral B Elektrikli Diş Fırçası seti 299 TL’den satışa sunuluyor. Philips Lazer Epilasyon aleti alana 150 TL’lik MediaMarkt indirim çeki hediye ediliyor.

Ayrıca tüm kişisel bakım ürünlerinde de 12 taksit imkanı uygulanıyor. Bilgisayarlarda ise yüzde 30’a varan özel indirimler ve 6 aya varan taksit seçenekleri uygulanıyor. Üstelik 1 Şubat itibarıyla tüm mağazalarda aktif olan MediaMarkt CLUB sadakat programına üye olan teknolojiseverler, kampanyadan “Hoş Geldin Kuponu” da kazanıyor.