0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

MediaMarkt'tan 4 al 3 öde kampanyası

MediaMarkt, avantajlı fiyatlarına ek olarak evlerini yeniden dekore edecekler için büyük bir kampanyayı hayata geçirdi

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:23
MediaMarkt'tan 4 al 3 öde kampanyası

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, her evin ihtiyacı olan temel elektronik eşyalarda çok özel bir kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan MediaMarkt, avantajlı fiyatlarına ek olarak evlerini yeniden dekore edecekler için büyük bir kampanyayı hayata geçirdi.

MediaMarkt’ın 23 Nisan'a kadar sürdüreceği kampanya boyunca tüm MediaMarkt mağazalarında “4 al 3 öde” kampanyası geçerli olacak. Türkiye’nin en geniş ürün seçeneğine sahip elektronik mağazası MediaMarkt’ta tüketiciler, on binlerce ürün seçeneği arasından alacakları 4 üründen sadece 3’ünü ödeyecek. Üstelik teknolojiseverler 4 al 3 öde kampanyasına ek olarak klimalardan da yüzde 30 indirim fırsatıyla yararlanacak.

MediaMarkt, sunduğu “4 al 3 öde” kampanyasını indirim ve taksit fırsatlarıyla da taçlandırıyor. Beyaz eşyalarda uzatılan ÖTV indiriminden de yararlanacak tüketiciler, aynı zamanda Paraf ve World Card’a özel peşin fiyatına 12 taksit fırsatından da yararlanacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:23
  1. MediaMarkt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Anadolu Savunma’ IDEF 2019’a katılacak
    1. ‘Anadolu Savunma’ IDEF 2019’a katılacak
    2. Bölgesel Amatör Lig’de heyecan..
    3. Adalet Bakanlığı’ndan Kars’a ödül
    4. Vali Mustafa Masatlı, yeni seçilen..
    5. Renault, elektrikli “EZ-FLEX”i..
    6. Şömine bacasına sıkışan yavru kedileri..
    7. "Ölümlü trafik kazaları azaldı"
    8. Türk Telekom, engellilerin hayatını..
    9. Ekipleri peşinden koşturan dilenciden..
    10. Irak sınırındaki çatışma
    11. Amed Sportif Faaliyetler’de..
    12. 4 yaşındaki Furkan 4 gündür aranıyor
    13. Girişimci yeni fikirler için dördüncü..
    14. Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    15. Müfit Can Saçıntı:"Arkeologlar,..
    16. İstanbul’a dolu sürprizi
    17. Ankara'nın silüeti satranç tahtasına..
    18. DÜ’de otizmli çocuklar konulu fotoğraf..
    19. 14 yılın özlemi ‘Hasret’ bebekle son..
    20. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Iğdır’da..
    21. Çankaya’nın altın çocukları 17..
    22. Aksaray’da vatandaşlara süt ikramı
    23. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu..
    24. THY, Ankara ve İzmir’den Bakü’ye..
    25. MediaMarkt'tan 4 al 3 öde kampanyası
    26. Bardakçı açık açık, “Sevmem” dedi ve..
    27. (Özel) 10 bin TL’lik yatırım 1 yılda..
    28. Pakistan'dan İran'a protesto mektubu
    29. Spor camiasından şehitler için..
    30. Eminevim’den Hac Tasarruf Sandığı
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!