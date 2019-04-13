0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

MediaMarkt yeni evleneceklere fırsatlar sunuyor

21 Nisan'a kadar sürecek kampanya boyunca tüm MediaMarkt mağazalarında "4 al 3 öde" kampanyası uygulanacak- Marka ve model fark etmeksizin tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde geçerli olacak kampanya dahilinde çiftler, alacakları 4 üründen sadece 3’ünü ödeyecek

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:25
MediaMarkt yeni evleneceklere fırsatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, yeni evlenecek çiftlere çok özel bir kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan MediaMarkt, avantajlı fiyatlarına ek olarak yaşamlarında yeni bir başlangıç yapacak çiftler için hayata geçirdiği kampanyayla büyük bir fırsata daha imza atıyor.

MediaMarkt’ın 21 Nisan tarihine kadar sürdüreceği kampanya boyunca tüm MediaMarkt mağazalarında “4 al 3 öde” kampanyası geçerli olacak. Türkiye’nin en geniş ürün seçeneğine sahip elektronik mağazası MediaMarkt’ta tüketiciler, on binlerce ürün seçeneği arasından alacakları 4 üründen sadece 3’ünü ödeyecek. Tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde geçerli olacak kampanyayla çiftler yeni hayatlarında keyfine bakacak.

MediaMarkt, çiftlere sunduğu “4 al 3 öde” kampanyasını indirim ve taksit fırsatlarıyla da taçlandırıyor. Beyaz eşyalarda uzatılan ÖTV indiriminden de yararlanacak çiftler, aynı zamanda Paraf ve World Card’a özel peşin fiyatına 12 taksit fırsatından da yararlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:25
  1. MediaMarkt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okinawa Adası'nda ABD askeri ile Japon kadın evde ölü bulundu
    1. Okinawa Adası'nda ABD askeri ile Japon..
    2. ASRİAD projelerini açıkladı
    3. Aslanapa’da bahar etkinliklerine 400..
    4. Uyuşturucu kuryesinin midesinden..
    5. Otoyolda ölü bulunan öğretmenin..
    6. 6 haftadan uzun süren bel ağrısına..
    7. Sudan İstihbarat Başkanı Salah Kuş..
    8. Musul'daki feribot faciasında ölü..
    9. Önder İmam Hatipliler Derneği 57...
    10. Kuşadası’nın yeni başkanından sıfır..
    11. Osmaniye’de motor yağı hırsızlığı: 3..
    12. Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu..
    13. AİHM'deki çocuk hakları davaları..
    14. Antalya’da 25 adet Kirpi ölüsü bulundu
    15. Forum Kayseri ziyaretçileri için..
    16. Başkan Oturak, çalındığını sandığı..
    17. Direksiyon hakimiyeti kaybolan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih..
    19. Yayaya çarparak hastanelik etti, bir..
    20. Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı
    21. Bakan Soylu’dan CHP’li Erkek’e sert..
    22. Vali Gürel, Hatipoğlu Göleti’nde..
    23. Kadın Meclisinden ’Rabia Naz’a Adalet’..
    24. 29. Ege Rallisi başladı
    25. AK Partili isim, toplantı öncesi..
    26. Turizm acenteleri Darende’yi gezdi
    27. Önder İmam Hatipliler Derneği 57...
    28. BİK Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli,..
    29. İşsizlik depresyonuna dikkat
    30. MTSO Yönetiminden Başkan Yılmaz’a..
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti