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MediaMarkt, Şahane Cuma verilerini paylaştı

Şahane Cuma’da en çok alışveriş yapılan kategori “Cep Telefonları” oldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
MediaMarkt, Şahane Cuma verilerini paylaştı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, "Şahane Cuma" da elde ettiği verileri paylaştı.

MediaMarkt açıklamasına göre, “Şahane Cuma”yı, perşembe gecesi saat 00.00’da Levent merkez mağazasında başlatarak geceye damgasını vuran ve rekorlarla dolu bir gün geçiren MediaMarkt, “Şahane Cuma”da elde ettiği verileri paylaştı. Cep telefonundan oyun konsoluna, televizyonlardan beyaz eşyalara kadar birçok üründe indirimin gerçekleştiği Şahane Cuma’da MediaMarkt, arama motoru Google’da en çok aranan markalardan oldu. Tüketicilerin en yoğun alışveriş yaptığı anlar ise saat 23.00 ve 01.00 arası olarak açıklandı.

Şahane Cuma’da Türkiye’nin en çok alışveriş yapan ilk 5 ili de belli oldu. Mediamarkt.com.tr’den en çok alışveriş yapan iller sıralamasında birinciliği İstanbul alırken Başkent Ankara, İzmir, Bursa ve Adana mega kenti takip etti. Bu illerden sonra en çok alışveriş yapan iller ise Eskişehir ve Gaziantep oldu.

Şahane Cuma’da en çok alışveriş yapılan kategori “Cep Telefonları” oldu. MediaMarkt’ın online alışveriş sitesinden yapılan alışverişlerde ise farklı veriler göze çarpıyor. Online satış sitesinden yapılan alışverişlerin yüzde 65’ini "Masaüstü ve Tablet" cihazlar oluşturdu. Bunun yanı sıra Türkiye’de Mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan her 3 kişiden 1’i akıllı telefon satın aldı.


-Mağazalar hala lider


Tüketicilerin MediaMarkt’ın hem mağazalarına hem de web sitesine baktığı “Şahane Cuma” gecesinde alışverişin en çok yapıldığı platform ise beklenildiği üzere fiziksel mağazalar oldu. Bugüne kadar mağazalarındaki Sanal Gerçeklik (VR), OEM ve “GameZone”larıyla tüketicilerin mağazalarda geçirdiği zamanları eğlenceli hale getirerek tüketicilere “Keyfine Bak” diyen MediaMarkt, online platformların yanı sıra fiziksel mağazaların önemini bir kez daha gösterdi. İstatistiklere göre tarihin en büyük Şahane Cuma cirosuna ulaşan MediaMarkt’tan yapılan alışverişlerde birinciliği yüzde 94 gibi büyük bir farkla fiziksel mağazalar aldı.

Türkiye’de çeşitli bölgelerinde 71 farklı mağazayla hizmet veren MediaMarkt’ın mağazaları ziyaretçiler tarafından doldu taştı. Verilere göre MediaMarkt’ın mağazalarına olan ziyaret sayısında yüzde 50’lik bir artış yaşandı. Binlerce kişinin görerek, deneyerek ve dokunarak keşfettiği ürünlerin yanı sıra MediaMarkt’ın online mağazasında ise bambaşka bir trafik yaşandı. Daha indirimler başlamadan popüler arama motoru Google’da en çok aranan markalar arasına giren MediaMarkt’ın web sitesine olan ziyaretçi sayısında ise tam yüzde 139’luk bir artış görüldü.

Tüketicilerin Mediamarkt.com.tr’de geçirdiği sürede ise yüzde 50’lik bir artış gerçekleşti. Ziyaretçilerin web sitesinde arama yaptığı kelimeler arasında ilk ikiyi telefon markaları paylaşırken onları oyun konsolları takip etti. Dev indirimlerin yapıldığı Şahane Cuma’da web sitesini ziyaret eden tüketicilerin alışveriş yapma oranında ise yüzde 200’lük bir atış görüldü.

Günler öncesinden duyuruları yapılan indirimlerde tüketicilerin kişi başına harcama oranlarında da artış gerçekleşti. Harcama artışlarında ise mağazalarda ve web sitesinde de değişiklikler gözlemlendi. Kişi başına ortalama harcama artış oranı MediaMarkt mağazalarında yüzde 20 olurken Mediamarkt.com.tr’de bu oran yüzde 10 oldu.

Şahane indirimlerin yapıldığı etkinlikte “Şahaneler Ligi” de düzenlendi. Tüketicilerin MediaMarkt’ın Instagram hesabından oylarıyla yaptığı seçimler de sonrası finale ise akıllı telefon ve oyun konsolu kaldı. Katılımcıların oylarıyla belirlenen şampiyon cihaz ise çekilişe katılan şanslı isme hediye edildi. 100 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen finalde akıllı telefon; yüzde 66’ya yüzde 43 gibi büyük bir farklı oyun konsolunu yenerek şampiyon oldu.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
  1. MediaMarkt

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