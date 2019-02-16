0553 313 94 23

MediaMarkt, fırsat sunmaya devam ediyor

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:27
MediaMarkt, fırsat sunmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 16-22 Şubat'ta “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında yüzde 70’e varan indirimler, 12 taksite varan ödeme seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, 16-22 Şubat'ta yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Bir hafta sürecek “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında yüzde 70’e varan indirimler, 12 taksite varan ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

Kampanya kapsamında beyaz eşyalardan pişirme gereçlerine, telefonlardan bilgisayarlara ve aksesuarlara kadar on binlerce üründe ve çeşitli kategorilerde indirimler gerçekleştiriyor.

Teknolojiseverlere özel gerçekleştirilen kampanyada seçili beyaz eşyalarda yüzde 50’ye, pişirme gereçlerinde yüzde 70’e, kulaklık ve hoparlörlerde ise yüzde 33’e varan indirimler düzenleyecek. Seçili bilgisayarlarda da indirimlerin bulunduğu kampanya süresince seçili bilgisayar aksesuarlarında da 6 taksite ek olarak yüzde 50’ye varan indirimler yapılacak.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:27
  1. MediaMarkt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de 459 mavi bayraklı plaj
    1. Türkiye’de 459 mavi bayraklı plaj
    2. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği..
    3. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    4. Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı..
    5. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    7. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    8. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    9. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    10. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    11. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    12. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    13. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    14. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    16. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    17. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    18. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    19. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    20. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    21. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    22. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    23. Fatih Erbakan konuşurken,..
    24. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    25. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    26. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    27. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    28. Büyük yenilik! Türkiye'de birinci,..
    29. Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve..
    30. Ahmet Sami Kutlu: "Hayal ettiğiniz..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü