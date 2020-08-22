Mediamarkt kimin? Mediamarkt, devasa bir elektronik mağazasıdır ve Avrupa'nın en büyük perakendecilerinden biri olan Metrogroup'a aittir.

Media Markt, Avrupa'da 1000'den fazla mağazasıyla tüketici elektroniği satan çok uluslu bir Alman mağaza zinciridir. Saturn mağaza zinciri ile 2017 yılında Metro Group'tan ayrılan perakende şirketi Ceconomy'ye ait Media-Saturn Holding'i oluşturmaktadır.

Mediamarkt hangi ülkelerde var?

Mediamarkt, Avrupa'da 1000'den fazla mağazasıyla tüketici elektroniği satan çok uluslu bir Alman mağaza zinciridir. Saturn mağaza zinciri ile 2017 yılında Metro Group'tan ayrılan perakende şirketi Ceconomy'ye ait Media-Saturn Holding'i oluşturmaktadır.

Mediamarkt mağaza ve ürünlerinin özellikleri nelerdir?

Mağazalar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Mediamarkt içersinde ürünler denenebilir. Mediamarkt satış personeli, deneme esnasnda müşterilerinee ürünü anlatarak deneyimlemelerine yardımcı oluyor. Bu deneyime dayalı Mediamark, esas olarak elektronikten ilham alan erkeklere daha fazla hitap ediyor.

Akıllı konum stratejisi, genellikle şehir merkezlerinde erişilebilirliğe odaklanıyor.

Dünya üzerinde çoğunlukla Medaimark mağazaları yer altı otoparkı imkanına sahiptir. Bu, mağazaya optimum erişilebilirlik sağlar ve mağazaya ve araca dönüş mesafesi çok kısadır. Bu özellikler Mediamarkt'ı alışveriş bölgelerinde cazip bir hale getiriyor.

Mediamarkt, 2014'ten itibaren internette de önemli bir e-ticaret platformu haline geldi. Mediamarkt mağazaları internete entegre edildi. Satış ekibi üyeleri, doğru bilgilere anında ulaşabilmeleri ve online satış yapabilmeleri için tabletlerle hizmet sağlıyor. Bu sayde satış personeli hem çevrimiçi hem de mağazada satış yapabiliyor. İlerleyen zamanlarda ise satış görevlilerinin tüm satış sürecini internet üzerinde gerçekleştirmesi mümkün olacaktır. İnternette fiyatlar piyasa koşullarına uyum sağlamak için hızlı bir şekilde değiştirilebilir.

Mağazada dijital fiyat etiketlerinin devreye girmesi ile tüm fiyatlar aynı anda merkezi olarak değiştirilebiliyor. Bu özellikle rekabet gücü artıyor.

Mediamarkt’da fiziksel mağaza da önemini koruyor ancak internet faktörü mağazalar için önemli bir destekleyici satış kanalı haline geldi. Mediamarkt, internet ticaretini kullanarak büyüme aşamalarını hızlı ilerlemekte.

Mediamarkt Türkiye'de1998 yılından itiberen 78 adet mağazası bulunmaktadır. Mediamarkt Türkiye'de şuanda Keyfine bak, Mediamarkt mediamarkt slogonaıyla meşhur olan bir firma.

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