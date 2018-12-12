Medet Önlü cinayeti davası

ANKARA (AA) - Kamuoyunda "Medet Ünlü" olarak tanınan Medet Önlü'nün 22 Mayıs 2013'te öldürülmesiyle ilgili tetikçi Murat Aluç'a yardım ettiği belirtilen Ömer Peltek'in 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Peltek, Medet Önlü'nün eşi, çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin iddiaları sorulan Önlü ailesinin avukatı Erdal Doğan, Peltek'in cinayetin asli faillerinden biri olduğunu söyledi.

Cinayet için Aluç ile Peltek'in İstanbul'dan Ankara'ya geldiklerini, keşif yaptıklarını, cinayet sonrasında saklandıklarını anlatan Doğan, "Peltek olmadan Aluç bu cinayeti işleyemezdi. Kendisinin asli fail olarak değerlendirilmesini ve buna göre mütalaa verilmesini bekliyoruz." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Cemal Fehmi Günay, esas hakkındaki görüşünde, Peltek'in, Aluç ile hareket ettiğini, onun şoförlüğünü yaptığını belirtti.

Cinayet öncesinde ikilinin birlikte keşif yaptıklarını kaydeden Günay, cinayet günü Peltek'in, Aluç'u olay yerine götürdüğüne, cinayet sırasında gözcülük yaptığına, öldürme eyleminin ardından da Aluç'u araçla alarak, olay yerinden uzaklaştırdığına dikkati çekti.

Günay, bu sebeplerle Peltek'in "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı Günay, diğer sanık Rızvan Ezbulatov hakkındaki dosyanın ise ayrılması talebinde bulundu.

Mahkeme, Peltek ve avukatına, talepleri doğrultusunda, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre verilmesi ve Peltek'in tutukluluğunun devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Medet Önlü, Ankara'daki ofisinde 22 Mayıs 2013'te vurularak öldürülmüş bulunmuş, cinayete ilişkin 9 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, sanık Murat Aluç'u, "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da bir yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklardan Mehmet Akif Cömert'e "adam öldürmeye iştirak" suçundan 18 yıl, birine "suçluyu kayırmak"tan 4 yıl, dördüne ise aynı suçtan 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Aluç'u cinayete azmettirmek suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ile ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 3 yıla kadar hapsi istenen Ezbulatov ile "cinayete yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Peltek hakkındaki dosya ise firari olmaları nedeniyle ayrılmıştı.

Sanık Aluç, ilk celseki savunmasında, "Medet Önlü'yü ben öldürdüm." demiş, cinayeti Ezbulatov'un azmettirmesi ve verdiği tabancayla işlediğini söylemişti.

İddianamede, Ezbulatov'un, cinayetten sonra havayoluyla İstanbul'dan Moskova'ya hareket ettiği belirtilmişti.

Alanya'da Aralık 2017'de sahte kimlikle yakalanan Peltek, savunmasında suçlamaları reddetmişti.