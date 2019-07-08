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Medeniyetler beşiği Ani’ye yoğun ilgi

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan, “Dünya Kenti”, “Medeniyetler Beşiği” ve “40 Kapılı Şehir”olarak adlandırılan Ani Örenyeri, UNESCO Dünya Miras Listesine alındıktan sonra yoğun ilgi görüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:25
Medeniyetler beşiği Ani’ye yoğun ilgi

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan, “Dünya Kenti”, “Medeniyetler Beşiği” ve “40 Kapılı Şehir”olarak adlandırılan Ani Örenyeri, UNESCO Dünya Miras Listesine alındıktan sonra yoğun ilgi görüyor. Özellikle Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri Ani oluyor.


Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Ani Örenyeri, sıcak ve güneşli havaya rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Ani’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesinin ardından yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerine ev sahipliği yapıyor.


Kars’a 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1064 yılında Sultan Alparslan’ın ilk cuma namazını kıldığı Ani, görenleri büyülüyor. Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri olan Ani Örenyerini ailesiyle birlikte gezen Fatih Şuekinci, “Harika bir yer, ilk defa geldim. Böyle bir yapıyı ilk defa gördüm. Hayran kaldım. Her geldiğimizde gelmek isterim. Kars’ımız çok güzel bir yer. Kalesiyle, harabeleriyle, deresiyle, çayıyla, şelalesiyle çok güzel bir yer” dedi.


Ani’yi çok beğendiğini ifade eden Nurdane Şuekinci ise “Kars’a da ilk defa geliyorum. Ani’yi de gezme fırsatını ilk defa buldum. Kesinlikle gezilip, görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. İnsanıyla, kültürüyle, kesinlikle gezilip, görülmesi gereken bir yer. Ani’yi gezdik, kiliselere, camiye hayran kaldık. Burası sadece Türk tarihi değil, dünya tarihini de kapsayan bir yer. Herkesin gelip, görüp, memnun kalacağı bir yer. İnsanlar da zaten sıcakkanlı, misafirperver, her şekilde memnun kalacaklar. Doğu Ekspresi ile umarın güzel bir yolculuk olacaktır. Kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir yolculuk olacaktır Kars” diye konuştu.


İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Ani Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındıktan sonra daha da dikkat çekti.


Medeniyetler beşiği Ani’de yoğunluk yaşanıyor. Sıcak havaya aldırış etmeyen misafirler, saatlerce Ani’yi geziyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:25
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