0553 313 94 23

Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Elazığ’da bulunan 4 bin yıllık tarihi barındıran ve medeniyetin beşiği olarak bilinen Harput Mahallesi, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaya, araçlı, drone ve atlı devriye ile korunuyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:31
Medeniyetin beşiği "Harput" jandarma ile daha güvende

Elazığ’da bulunan 4 bin yıllık tarihi barındıran ve medeniyetin beşiği olarak bilinen Harput Mahallesi, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaya, araçlı, drone ve atlı devriye ile korunuyor. Devriye ekipleri tarihi eser bulmak için kazı yapanları drone ile tespit edip yakalarken, ziyaretçileri de atlı devriye ile karşılıyor.


Açık hava müzesini andıran, tarihi kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün beşiği olarak bilinen, 2 yıl önce de UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen Harput, 24 saat korunuyor. Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizanslılar ile Osmanlılardan kalma başta Harput Kalesi, Eğri Minareli Ulu Camii, Meryem Ana Kilisesi, Sara Hatun Camii, Dabakhane Mescidi, Alacalı Camii, Kale Hamamı dahil birçok türbe ile dikkat çeken Harput Mahallesi’nin korumasını yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, hem MOBESE sistemini kullanıyor hem de yaya, araç, drone ve atlı olarak devriye atıyor.


Daha önce MOBESE sisteminden kaçak kazı yapmaya çalışan şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri, drone aracılığı ile MOBESE’nin ulaşmadığı bölgelerde tarama yaparak bazı şahısları suçüstü yakaladı.


Yaya, araçlı devriyelerin yanı sıra atlı devriye ekibinin de yer alması ile turizm jandarması görevini alan ekipler, hemHarput’un güvenliğini sağlıyor hem de ziyaretçileri karşılayarak olumlu bir etki bırakıyor.


Harput’un güvende olduğunu belirten mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat, “Harput jandarmaya teslim. Yerli yabancı turistler burada güvenli bir şekilde piknik ve ibadetlerini yapıp gezebiliyor. Bu anlamda bize de böyle bir talep vardı. Jandarma Karakol Komutanlığı güzel çalışıyor. Jandarmaya Harput halkı adına teşekkür ediyoruz. Güzel ve mükemmel çalışıyorlar. Atlı birliği, yaya devriyesi, drone ile artık definecilere ve gayri meşru işlere son verildi. Burada artık olumsuz hiçbir şeye prim vermiyor” dedi.


Harput’a gezmeye gelen Onur Milisoğlu ise, “Jandarmaya, bize güvenli bir ortam sağladığı için teşekkür ediyorum. Harput artık daha güvenli. Kale akşama kadar açık ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Her taraf güvenli. Ben Malatya’dan geliyorum. Buranın çok güvenli olacağını zannetmiyordum ama gördüm ki jandarma asayişte çok iyi. Denetimlerle güvenli bir ortam hazırlamış” diye konuştu.


Jandarmanın yaptığı uygulamaların çok güzel olduğunu aktaran Hasan Ekici ise,“Jandarma ile beraber muhtarda çalışıyor. Biz Avrupa’dan geliyoruz. Burayı çok güzel bulduk ve beğendik” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:31
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağaçlandırma sahasındaki yangında 250 adet fidan yandı
    1. Ağaçlandırma sahasındaki yangında 250..
    2. İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma..
    3. Pekmez’den kurban uyarısı
    4. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme..
    5. Veteran okçulardan Avrupa..
    6. Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri..
    7. Gençlere yönelik doğa kamp alanı..
    8. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına..
    9. Düşük fiyat yerli karpuza rağbeti..
    10. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız..
    11. Kick Boks sporcularının madalya sevinci
    12. Ne idiği belirsiz zevatların oyununa..
    13. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak..
    14. Mahkemeden flaş 'Salda Gölü' kararı!
    15. At arabası ile geldi yol ortasındaki..
    16. Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
    17. Galatasaray ile Altınyıldız Classics..
    18. Çocuklar ve ev hanımları tenis..
    19. İlçe mezbahaları Kurban Bayramında..
    20. Mescidsiz Fabrika!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!