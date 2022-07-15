Medeniyetimize dönmenin başlangıç tarihi 15 Temmuz!

İşte Yaşar Değirmenci'nin o yazısı;

15 Temmuz darbe ve işgal girişimi, Türkiye’nin istiklal ve istikbaline yapılmış çok yönlü bir saldırıydı. Bu saldırı, tarihte pek benzeri olmayan destansı bir direnişle püskürtüldü: Bu çilekeş halk, imanını siper etti, darbecilere büyük darbe indirdi: Tankların üzerine yürüdü, saldırıyı püskürttü. Allah’a şükür, bu millet tarihe geçecek muazzam bir destan yazdı. Burada Erdoğan’ın kararlı liderliği, belirleyici rol oynadı. Bunu söylemek bile gerekmiyor elbette.

Milletin vekilleri tepelerine bombalar yağsa da binayı terk etmediler. Milli irade sokaklarda, caddelerde, meydanlarda ve Meclis’te dimdik ayaktaydı. Bu darbe girişiminde bulunanlar; ‘Besmeleyle oturarak su içseler, ‘emre itaat’ adı altında hareket etseler, İstiklal harbi sırasında bile bombalanmayan Meclis’i vurmayı emredecek kadar bize yabancıydı, düşmandı, haindi. ABD, İngiliz, İsrail (Yahudi) üçgeninin emrindeydiler. Zaten şimdiye kadar yapılan ihtilaller, muhtıralar, vb. her teşebbüs İslâm düşmanlığının, dinin hayata girmesine engel olmak için yapılanlardır.

15 Temmuz gecesi İstanbul’da köprüde, Ankara’da Genel Kurmay Karargâhı’nın kapısında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünde TBMM’de pek çok insan hayatı boyunca unutamayacağı anlar yaşadı. Arkadaşları, tanıdıkları veya akrabaları kollarında can verdi. Ambülânsların yaklaşmasına izin verilmiyor, yaralıları arabalarıyla hastaneye yetiştirmeye çalışanların araçları taranıyordu. Kan kaybından ölenler oldu. Tam bir vahşet ve katliam. Bunu yapanlar kim olursa olsun caniydiler, zalimdiler. Bir de o ölüm kalım anında kurulan kardeşlikler, dostluklar vardı. Ölümüne bir dostluk, ölümüne bir arkadaşlıktı bu. Ölürken elinizi bırakmayan bir el. Acıdan inlerken sizinle birlikte ağlayan gözler. Birlik ve beraberliğimiz her daim o geceki gibi kavi olsun. Türkiye, 15 Temmuz’da yakın tarihinin en büyük darbe ve işgal girişimine maruz kaldı. Hiçbir Avrupa ülkesi, hiç bir Batı’lı devlet, Türkiye’nin meclisini bombalayan, halkın üzerine tanklarla yürüyen, F-16’larla halka bombalar yağdıran bu saldırıyı kınamadı bile! Emri veren onlardı, uşaklıklarını yapan da bu vatanın evlatları. Aksine art arda Türkiye’yi kınayan açıklamalar yaptı, Türkiye’nin cumhurbaşkanını “diktatör” olarak sunan yayınlar inanılmaz bir hızla arttı.

Türkiye’nin, Erdoğan’ın kararlı duruşuyla ve liderliğiyle 15 Temmuz saldırısına karşı halkı sokaklara dökmeyi başarması ve bu asil milletin de tankların önüne yatmakta bir an bile tereddüt etmemesi, Batılı emperyalistlerin büyük bir şok yaşamalarına yetti.

15 Temmuz direnişi, hiçbir millette görülmeyen bir ruhun doğuşu ve şahlanışıydı.

İşte bu ruh, Avrupalıları çıldırtmaya yetmiş, şoke etmiş, Avrupalıların “demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler” gibi bir dertleri olmadığı gerçeğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermişti. Avrupalıların geliştirdikleri, sömürge aydınlarının dillerine pelesenk ettikleri, “demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler” gibi Batılı söylemler 15 Temmuz saldırısından sonra kesinkes çöktü, foyaları ortaya çıktı. Batılılar hem Türkiye’ye hem de dünyaya bundan böyle “demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler” masalını yutturamazlar artık. Darbecilerin kontrolünde olan havaalanına oluk oluk insan aktı. Tankların arasında Batı’nın uşaklığını yapan komutanların himayesinde gayet rahat bir şekilde o alandan ayrılan CHP’nin başındaki adamın (lideri demiyorum. Çünkü lider; milletine değerlerine düşman olan, milletin seçtiği iktidarı oylarıyla değil, oyunlarla silahlarıyla yıkmaya çalışanlara tavır koyması gerekene lider denir. Sıvışan, kaçan, kendi partisinin belediye başkanının evinde kahve içerek askerin halkına açtığı ateşi seyreden adam ‘insanlıktan bile nasipsiz’ bir hilkat garibesidir.) Tesisi kuşatmış olan zırhlı araçlar ve tanklar bu imanlı kalabalığın önünde çil yavrusu gibi dağıldı. O gün dünya, tankları durduran yeni bir silahla tanıştı. Bu millet tankları elleriyle durdurabiliyordu. O gün insanlık sabrı taşınca Türk halkını çelik zırhlı araçların bile engelleyemediğini gördü. İmanın önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdi. Canımızı ve vatanımızı emanet ettiğimiz Peygamber Ocağı olarak nitelediğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları polisle çatışıyordu. Aklın mantığın alacağı bir şey değildi bu. Helikopterin Emniyet Müdürlüğü’nün önüne polise yardım için gelen sivil insanların üzerine açtığı yaylım ateşi, milletin yanında olması, milletin seçtiklerine sahip çıkması gereken ‘devletin memurları’ devleti yıkma görevini ifaya çalışıyorlardı. Acımadan, şefkat, merhamet duygularını kaybetmiş vaziyette.

İletişim teknolojisi halka hızlıca organize olma ve tepki verme imkanı sağlamıştı. Yedi defa şapkasını alıp gidenlere, o yolu izleyenlere de liderlik dersi veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korkusuz duruşu ve liderliği Türk milletinin derunundaki direniş ruhunu şaha kaldırdı. Türk halkı bundan önceki darbelerin hiçbirinde böyle yekvücut olup tepki vermemişti. Bu sebeple 15 Temmuz Türkiye tarihindeki kırılma noktalarından biridir. O gün Türk milleti artık asker postalı altında ezilmeyeceğini ve iradesini kendi seçtikleri dışında kimseye teslim etmeyeceğini gösterdi. 15 Temmuz tarihi bir belgesel olmuştur. Gönül dünyasında olan Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Meclisi toplayan Meclis Başkanı İsmail Kahraman belgeseldeki yerlerini alırlarken bu yapılanlara ‘kontrollü darbe’ diyebilen, tanka ‘dur!’ demeyip Batı’ya uşaklığa devam eden, ihtilalcilerin himayesinde havaalanından ayrılan bu vahim ve fecaat sahnelerinin sonucunu bekleyenlere ‘yazıklar olsun!’ diyoruz. Terör devletlerinden (bilhassa İsrail ve ABD ), lider Türkiye Devletinin ve lideri Recep Tayyip Erdoğan önünü kesenlere tarihi dersi verdikleri tarih: 15 Temmuz’dur. Öyle bir belgesel ki ezanların susturulduğu kanlı ihtilallerin ezanlarla/salalarla bastırıldığı bir Türkiye’nin inşasının sesiydi 15 Temmuz. Sırtına sardığı ay yıldızlı bayrağı ile Nene hatunların temsilciliğini yapan bacılarımızdan yaşlı-başlı dedelerimize Anne-baba / Dede-nene / torun üç nesli aynı safta buluşturan vatan-millet-devlet üçlüsünün altında toplayan dalgalanan bayrağımız Tek millet / Tek devlet / Tek vatan/Tek bayrak diyenlerin dalgalandırdığı bayrağımızdı.

15 Temmuz, herhangi bir darbe girişimi değil, Türkiye’ye bir saldırıydı. Türkiye’nin yeniden tarihin akışını değiştirecek bir medeniyet yürüyüşüne soyunma imkânlarının berhava edilmesini amaçlayan bir saldırıydı. Türkiye’nin son kale, mazlumların umudu olma hakikatini bitirmeyi amaçlayan büyük bir saldırıydı. Bu saldırıyı yapanlar/yaptıranlar ülkesinin Meclis’ini bombalayan, halkını tankların altında ezen, uçaklarla halkına bomba yağdıran, Müslüman bir cumhurbaşkanına suikast üstüne suikast düzenleyen bir terör örgütüydü. Batılılar; taşeron örgütleri kullanarak Türkiye’yi kaosa, iç savaşa sürüklemek

asıl hedefleriydi. Bu saldırı ve hedefleri, bütün hızıyla sürüyor, sürmeye de devam eder. Türkiye devleti, Türk milleti, ümmeti Muhammed şuuru bitmek ve bitirilmek, ihanet şebekeleri bitmediği/bitirilmediği müddetçe hep devam eder, edecek. Çünkü herşeye rağmen “Hilal-Haç” mücadele ve mücahedesi hiç bitmez. Herkes safını bulup yerini alsın. Ebedî hayat burada kazanılıyor.