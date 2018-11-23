Medeniyet yürüyüşü Türkiye’ye yayılıyor

Medeniyet Yolcuları Vakfı ismiyle yola revan olan gönüllüler, milli ve manevi değerlerine sahip şuurlu gençler yetiştirmek için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Uygulanabilir bir proje olması hasebiyle farklı konsept ve isimlerle Türkiye’nin dört bir yanına yayılan “Medeniyet Yürüyüşü” binlerce gencimizi mazisiyle barıştırıyor. Bütünüyle gönüllülük esasına dayanan vakıf çalışmalarına katılan öğrencilere; okul derslerinde yardımcı olabilecek ve sınavlara hazırlayacak bir formatta eğitim uygulanıyor. Bu sayede öğrenciler, dersaneye ya da kurslara gitmeden de geleceğe güvenle bakabiliyor. Öğrencileri sosyal olarak da donatan vakıf, kamp programları, seyahatler ve müze gezileriyle binlerce öğrencinin ufkunu açıyor. Vakfın çalışmalarından rahatsız olan azgın azınlık; Evrensel, Birgün ve Sol Haber’in yaptığı çarpıtma ve iftira içerikli haberlerle medeniyet yürüyüşüne sekte vurmaya çalışıyor.

Yerli ve milli olmanın şuuruna sahip gençler yetiştirmek için yola çıkan Medeniyet Yolcuları Vakfı’nın kutlu yürüyüşü tüm yurda yayılıyor. İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yerel yöneticilerin ve gönüllü eğitimcilerin başlattığı medeniyet yürüyüşü bugün binlerce öğrenciyi içine alarak dalga dalga büyüyor. Okullarda yaptıkları başarılı faaliyetlerle gençlerimize milli ve manevi şuur aşılayan Medeniyet Yolcuları Vakfı, öğrencilerin derslerinde de başarılı olabilmesi için olağanüstü gayret gösteriyor. Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin zihinsel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayan vakfın çalışmalarından rahatsız olan azgın azınlık ise, solak medyanın iftira dolu haberleriyle kutlu yürüyüşü baltalamaya çalışıyor.

Medeniyet yürüyüşü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çağ atlayan ülkemizde eğitim alanında da bir çok ilke imza atılıyor. Bir vakıf medeniyeti olduğumuzun bilinci içerisinde hareket eden ülke ve millet sevdalıları bir araya gelerek, birbirinden güzel projelere imza atıyor. İstanbul’un yeni ve gözde ilçelerinden Sancaktepe’de yerel yöneticilerin ve gönüllü eğitimcilerin bir araya gelerek kurduğu Medeniyet Yolcuları Vakfı’nın başlattığı kutlu yürüyüş dalga dalga tüm yurda yayılıyor. Birçok defa uygulanabilir ve örnek proje olarak gösterilen Medeniyet Yolcuları Vakfı, farklı konsept ve isimlerler ülkemizin birçok yerinde hayata geçiriliyor. Öğrencilerin derslerine yardımcı olan eğitimciler gençlerimizi geleceğe hazırlarken bir yandan da vatan ve millet sevgisinin önemine vurgu yapan çalışmalara imza atıyor.

Devletine bağlı gençler

Öğrencilere tarih ve medeniyet şuuru aşılayan vakıf, devletine bağlı bireyler yetiştirmek için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Fenni bilgilerin yanı sıra manevi ilimlerinde verildiği gençler, sosyal olarak da donatılıyor. Kamplar, müze gezileri, seyahatler düzenlenerek gençlerin hem ilgileri diri tutuluyor hem de belirli bir kültür birikimi edinmiş oluyor. Şuana kadar 5 bin öğrenciye ulaşan vakıf, gençlerin dersane köşelerine düşmesine de engel oluyor. Her branştan gönüllü öğretmenlerin verdiği dersler sayesinde gençler müfredat konularında da büyük bir başarı gösteriyor. Yerli ve milli gençler yetiştirmek gayesiyle başlatılan kutlu yürüyüş azgın azınlığın da tepkisini çekiyor. Özellikle, Evrensel, Birgün ve Sol Haber gibi sözde medya kuruluşları yaptıkları çarpıtma ve iftira içerikli haberlerle vakfın faaliyetlerini engellemeye çalışıyor.

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL