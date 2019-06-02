Medeniyet Derneği’nin iftarında israfa dikkat çekildi

Medeniyet Fikir Düşünce Siyaset İktisad Derneği Balıkesir İl Temsilciliği iftar yemeği verdi. Zağnos Paşa Camii yanında kurulan yer sofrasında iftar veren dernek üyeleri israfa dikkat çekti.

Medeniyet Fikir Düşünce Siyaset İktisad Derneği Balıkesir Gençlik Birimi Başkanı Emir Eskitaşçıoğlu, israfın dünyada ve Türkiye’de gün geçtikçe çığ gibi büyüdüğünü belirterek, israfı önlemenin sivil toplum kuruluşlarının görevi olması gerektiğini söyledi.

İsrafı önlemek STK’ların görevi olmalı

Düzenlenen gönül iftarının ardından açıklama yapan Medeniyet Fikir Düşünce Siyaset İktisad Derneği Gençlik Birimi Başkanı Emir Eskitaşçıoğlu, “İsraf, malı helak etmek, faydasız hâle getirmek, dünyanın mübah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir. Malı; denize, kuyuya, ateşe atmak, onu helak etmektir. Kullanılmayacak hâle sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip, ekinin helak olmasına sebep olmak, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan, açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek de, helak etmek olup israftır. Günümüzde dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilmesine rağmen, her gün açlık ve bağlantılı sebeplerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmekte, her 7 kişiden 1 i açlık tehdidi altındadır. Türkiye, yeryüzünde besin maddeleri üretiminde kendi kendine yeten ülkelerden biridir. Ancak büyük kentlerimizde yapılan bir araştırmaya göre besin maddelerinin onda biri çöplüğe atılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe bir çığ gibi büyüyen gıda israfını önlemek, biz sivil toplum kuruluşlarının gündemlerinin ilk sıralarına yerleşmelidir. Dünya’da ve ülkemizde vaziyet böyle iken yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız diyen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.av.)’in ümmeti olarak, İsrafa dikkat çekmek ve böyle bir organizasyonu siz değerli büyüklerimizle ve kardeşlerimizle gerçekleştirmek istedik” diye konuştu.

Düzenlenen gönül iftarına Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Akkol ve Baki Yarımdağ, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gür, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Medeniyet Fikir Düşünce Siyaset İktisad Derneği Balıkesir İl Temsilcisi Şükrü Bakır ve Kadın Birimi Bakanı Esengül Yıldırım iftara katılanlarla tek tek ilgilenerek israfın önlenmesine yönelik bilgiler verdi.