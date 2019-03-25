Medeniyet (Batı) dediğin tek dişi kalmış canavar

Ali Lale

Merhum Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY,İstiklal Marşımızın mısraları arasında yer alan bu cümle; mısralarda uyum sağlama açısından söylememiştir. O batının çirkin yüzünü bu kelimelerle haykırmıştır.

Kurtuluş savaşında; Kim kimin ülkesini işgal ediyordu. Neden işgal ediyordu. Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak için binlerce fitne yayan algı operasyonu yapan kimdir. Müslüman ülkelerine vampirler gibi saldıran çoluk, çocuk, kadın ihtiyar demeden öldürenler kimdi, kim kimi öldürüp toprağına gasp ediyordu. İşte asırlarca Müslümanların ortada kaldırılması için insan dışı yöntemlere başvuran bunların tâ kendileridir.

Osmanlıyı uluslara parçalayarak onların tüm zenginliklerine konan çirkef batı bununla da kalmadı. Sömürgelerine kattıkları İslam ülkelerine kendi yöneticilerini atadılar. O zalim ikiyüzlü batı Müslüman Ülkelerini; kepçeyle nasıl kazan karıştırılıyorsa; onlar kepçe, Müslüman ülkeleri kazan oldu ve sürekli karıştırdılar. Girdiği yerlerde ne dirlik ne de düzen bıraktılar. Osmanlıyı parçaladılar, bununla da kalmadılar. Parça parça ayırdıkları ve ulus diye tanıdıkları, Müslüman ülkelerini birbirine bıraktılar. Yukarıda vurguladığım gibi halk Müslüman ama liderler onların emrine amade zavallılardı. Bunlardan biri Irak Devlet Başkanı SaddamABD’nin uşaklığını yaparak Müslüman ülkelerini hizaya getirmeye çalıştılar. Silahlar hepsi de ABD’nin silahlarıydı. Kendi silahlarını satmak için savaşın kendi kontrolünden olması lazımdı. Güya bir numaralı adamı olan Saddam’ı İran’a bıraktı. Bugünkü Sisi cellattı gibi, savaş sekiz yıl sürdü. Milyonlarca Müslüman halk katledildi. Batı ise silahlarını ürettiği malzemelerini satıyordu. Müslümanlar kan kaybediyordu, çirkef batı ittifakı para kazanıyordu. İran-Irak Savaşı, 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında yapılmış ve perde arkasında olan bir savaştır. Yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne, 150 milyar Amerikan Doları maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştır. Irak’ın zaferleri ile başlayan savaş, İran’ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan sonuçlanan bir savaştır.

İsrail isteğine ulaşmış ABD Saddam’ı ortadan kaldırmakla Irak’ın petrolüne sahip oldu. Musluklar ABD yararına açılmaya başladı. Ortadoğu’da zayıflanan bu iki ülke artık uzun bir zamana kadar İsrail’e bir tehdit oluşturmayacaktı. İsrail istediği şekilde Filistin halkına istediği zulmü yapacaktı. Bugün görüyoruz, İsrail her gün Filistin’de bir iki kişi öldürürken sözümona demokrasi havariliğine soyunmuş olan ülkelerde hiçbirinin de bizim anladığımız şekilde bir demokrasi dertleri yoktur. Tüyleri bile kıpırdamıyor. Onlar ancak demokrasi sözcüğüyle; bizim gibi yarını bile düşünemeyen, okuyamayan ağızlarına verdiği kandırmaca sakızıdır. Onlar emellerine ulaşmak için kandırılmış avanaklar sayesinde Müslümanlar üzerinde kurguladıkları senaryolarını uygulamaya koyuyorlar.

Batının hiçbir şekilde zihniyeti değişmemiştir. Değişen araçlardır. Dün kendileri savaşırken bugün tersine taşeronlarıyla ve kandırdıklarının kanalıyla Müslüman Ülkeler üzerindeki emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. Zayıflatmak istediği Müslüman Ülkesini ilk olarak yalnız bırakma planlarını devreye koyuyorlar. Kendi zihniyetini taşıyan diğer batı ülkeleriyle fikirlerini ve planlarını paylaşıyorlar. Kendi aralarında bir sorun çıkmayınca canavarca planlarını devreye koymaya başlıyorlar. Zamana göre değişik araçlarla Müslüman Ülkeleri karşısına çıkıyorlar. Bugün aslında karşısında ve hedeflerindeki Müslüman Ülkesi Türkiye’dir. Bunu çok iyi bilmemiz lazımdır. İlk etapta Türkiye üzerindeki emellerine ulaşmak için çeşitli araçlarla saldırıya geçtiler. Bunları tekrarlamada fayda vardır. Sürekli yakın tarihi canlı tutalım ki, onların tuzaklarına karşı uyanık olalım. Türkiye’de yüzyıldan bu yana ilk olarak bir barış görüşmesi gerçekleşecektir. Gaye Türkiye’nin enerjisini içerde boşu boşuna harcamasın, kardeş kavgasına son verilsin ve PKK’nın gerçek yüzünü göstermek babında önemli bir görüşmeydi. Oslo görüşmesi aslında işin başıydı. PKK silah bırakacak insanlar ölmeyecek ve gençler kandırılmayacaktı. Bunu duyan ve bu planın başarıya ulaşması demek Türkiye’nin güçlü ve süper bir ülke olması demekti. Gücü gören, Batı zihniyeti hemen içimizdeki ve bizden biri gibi görünen fetö terör örgütünü devreye koyarak ona verilen talimat sonucunda Oslo görüşmeleri detaylarıyla birlikte ifşa edildi. Bilen bilmeyen bunun hakkında konuşmaya başladılar. Gaye bu girişimi başarısız kılmaktı. Çünkü onlar biliyorlar ki Türk ve Kürt düşmanlığı körükleyen PKK saf dışı edilirse, Türkiye’nin enerjisi içerde harcanmayacak ve güçlü bir ülke olacaktı. İşte onlar bundan korktular. Dışardaki düşmanların baskısı içimizdeki beyinsizlerin uğraşlarıyla barış görüşmesi başarısız kılındı. Bu olay batı için büyük bir zaferdi.

Diğer en büyük olayda gezi parkı olayı idi.. Buradaki amaç: Türkiye’de bir kent savaşını çıkarmaktı. İstanbul Ankara ve diğer merkezlere dağılacak bir savaş, ancak özellikle güney ve doğu bölgesinde halkımızın bu olaylara karşı soğukkanlılığını muhafaza ederek, bazı taşeronlarının kışkırtması dışına çıkmadan olay bitiriliyor. Bu olayların elebaşlarına soruyorlar, sizin istekleriniz nedir. Onu makul bir mantık çerçevesinde değerlendirelim. İstekleri; Üçüncü köprü yapılmasın, üçüncü havaalanı yapılmasın diye olayla ilgisi olmayan istekler karşısında devlet erkânı aslında onların batı zihniyeti tarafından donatıldığını biliyordu. Gaye halkın da bunların gerçek yüzlerini görmesini istiyordu. Ağaç kesmeyle, üçüncü köprü ve ya üçüncü hava limanı arasında nasıl bir bağ kurulabilir ki, gaye kent savaşlarını çıkarmaktı. Bunu da başarmayınca böylece rüya âleminden konuşur gibi konuştular. Hendek savaşları, Suriye savaşı aslında tüm bu olan bitenlerin gerçek hedefi Türkiye’yi yalnız bırakmaktı. Cemal Bıçakçı’nın şeytanvari bir şekilde öldürülmesiyle de Türkiye ile Arap birliği arasındaki bulunan bağları da kopartmak ve güçsüz kalan ABD’nin ekonomisini canlandırmak için oluk gibi paralar Suudi kralın hazinesinden aktı. Gaye bir taşla iki kuş vurmaktı. Biri Türkiye ile Araplar arasında uçurumu derinleştirmek ve diğeri de ekonomisini canlandırmaktı. Bugün güya müttefik olduğumuz ABD Suriye’de taşeronlarıyla bizimle savaşmaya devam etmektedirler. Fetöyle darbe yapmak istedi olmadı. Türkiye-Suriye Savaşını başlatmak istedi olmadı. Bugün de PYD, PKK ve DAEŞ taşeronlarıyla Türkiye’yi zayıflatmaya ve dize getirmeye çalışmaktadırlar. İşte biz güçlü olmadıkça düşmanlar çoğalır dostlar azalır. Yeni Zelanda’da meydana gelen olay aslında batı liderlerinin Müslümanlara karşı içindeki kinin ortaya çıkan gerçeğidir. Tüm bunlara karşı biz ne yapacağız. İçimizde adaleti, kardeşliği, birliği sağlayacak güçlü ülke olmak zorundayız. O zaman mazlumların umudu ve zalimlerin korkulu rüyası oluruz.