Medeni kanun da millileşmeli

Medeni Kanun’un İsviçre’den 17 Şubat 1926’da alınarak Türkiye’de kabul edilmesinin üzerinden tam 93 yıl geçti. Medeni Kanun’un Türkiye’de kabul edilmesinden günümüze kadar birçok mahkeme kararında insanların mağdur edilmesine neden oldu. Akit’e konuşan hukukçular, İsviçre’den alınıp, kabul edilen ve 93 yıldır kullanımda olan Medeni Kanun’un miadını doldurduğunu belirterek, “Toplumdaki değişim ve özellikle teknolojinin gelişmesi, ulaşım ve bilişimde gelinen nokta itibariyle kanunların yeni baştan ele alınması bir zarurettir” şeklinde konuştular.

"Kanunların baştan ele alınmasının zamanı geldi"

Toplumların ruhunun kanuna riayet ettiğini ifade eden Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Mehmet Sarı, “Fakat Medeni Kanun’da da olduğu gibi dönem itibariyle böyle üstlenici bir yaklaşımla doğrudan doğruya iltimas edildi. Mesele toplumun kendi kültüründen, örfünden, geleneğinden gelen ritimlerin doğrudan vücut bulması gerekir, kanunlaşması gerekir. Ben bu noktada gerçekten iltibas meselelerini doğrudan kanun iltibas meselesini olumlu bulmadığım gibi karşıyım. Gerçekten insanca yaşamak ve gerçekten bir kişiyi daha iyi bir hayata teşvik eden bir düzenleme varsa dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun bulunması, uygulanması bir aykırılık oluşturması söz konusu değil. Netice itibariyle Medeni Kanunu da geçmişte bir takım revizyonlar gördü. Ama hayat çok dinamik. Toplumdaki değişim ve özellikle teknolojinin gelişmesi, ulaşım ve bilişimde gelinen nokta itibariyle kanunların yeni baştan ele alınması bir zarurettir. Bu çerçevede Medeni Kanun’unda ele alınması açısından aslında zamanı geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

“Yeni mağduriyetlere zemin hazırlıyor”

“Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak düzenlenmiştir” diyen Avukat Özgecan Sırma, “Her ne kadar 2002 yılında yeni Medeni Kanun yürürlüğe girmişse de temelde kanun koyucunun, 1926 yılında İsviçre’den neredeyse tamamı ile aldığı Medeni Kanun baz alınarak yürürlüğe girdiği için Türk örf ve adetlerine uygun olmayıp toplumumuza uygun olmamaktadır. Bu sebeple yeni bir düzenlemeye muhtaçtır. Bu revizyon STK’lar, üniversitesilerle beraber Türk örf, adetleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Aile hukuku başta olmak üzere çekişmeli davalarda kanun, çözüm üretmek vasfını yitirmiş yeni mağduriyetlerin oluşmasına zemin hazırlar hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

"Değişim zaruret haline gelmiştir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldığı bir programda Türk Medeni Kanun’un sıkıntılarına değinmişti. Gül şu ifadeleri kullandı: “Yoksulluk Nafakası’nı eleştirilerin odağı haline getiren hususların başında, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde, somut olayın koşullar göz önünde bulundurulmadan ve önem arz eden belirli kıstaslarla birlikte değerlendirilmeden uygulanması gelmektedir. Uyuşmazlığa konu evliliğin süresi, tarafların yaşları ve yeniden aile kurma olasılıkları, sosyo-ekonomik durumları, mesleki durumları gibi önemli unsurların nafaka düzenlenmesinde değerlendirmeye dahil edilmesi adil kararlar ortaya çıkması açısından elzemdir. Yoksulluk nafakasını düzenleyen Medeni Kanun’un ilgili hükümlerinin, eleştiriye neden olan uygulamaların en aza indirilmesi ve taraflar için adil bir çözüm üretmesi adına toplumsal gereklilikler doğrultusunda, ilgili tüm taraflarca değerlendirilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda aile fertlerinin herhangi birinin mağduriyet yaşamayacağı ve hak kaybına uğramayacağı bir sistemi daha işlevsel hale getirmek durumundayız hep beraber.”