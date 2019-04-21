Medel için resmi açıklama geldi! Boca Juniors Kulübü Sportif Direktörü Nicolas Burdisso, Gary Medel’in gündemlerinde yer almadığını bildirdi.

Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra eski kulübü Boca Juniors'a döneceği ileri sürülen Gary Medel için Arjantin'den açıklama geldi. Boca Juniors Kulübü Sportif Direktörü Nicolas Burdisso, siyah-beyazlı futbolcunun gündemlerinde yer almadığını bildirdi. Burdisso, "Şu an için Medel'i kadromuza katmak gibi bir planımız bulunmuyor. Medel'in oynadığı pozisyondan önce transfer yapmamız gereken yerler var. Öncelikle bu bölgeleri değerlendiriyoruz" dedi. 2009-11 döneminde Boca Juniors forması giyen Gary Medel 48 maçta 7 gole imza atmıştı.

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