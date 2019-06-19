MEDAŞ’ın “Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün” projesi ödül töreni yapıldı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) tarafından düzenlenen ‘Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün’ proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gençlerin içindeki mucitle tanışmalarına yardımcı olmak, neler yapabileceklerini keşfetmeleri için fırsat sunmak amacıyla başlatılan ‘Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün’ proje yarışması sonuçlandı. MEDAŞ sorumluluk sahasında bulunan Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Karaman ve Nevşehir illerindeki üniversitelerle işbirliği içerisinde düzenlediği ‘Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün’ proje yarışmasına 11 üniversiteden katılım sağlandı. Öğrenciler tarafından sunulan 30 proje arasından 12 proje finale kaldı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren ilk 3 proje Enerjim, Akıllı Enerji Sokağı ve Yapay Şahin isimli projeler oldu.

Bir otelde düzenlenen ödül programına katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Üniversitelerimizi artık bütün ilim yuvaları olarak bütün alanlarda görmeyi arzuluyoruz. Görmeye de başladık. Çok yoğun bir şekilde bunu söyleyebilirim. Mesela sabah üniversitemizden temsilciler vardı, tarımla ilgili zirvede. Üniversitelerimiz olmadan teknolojide kolay kolay adım atamayız. Bu bir gerçek. Dünyada da bizde de böyle. MEDAŞ da bunun sonucunda güzel bir projeye imza atmış. Gençlerimiz hem teknolojik veya matematiksel düşünme yönleri gelişince üretime ya da yeni fikirlere açılma kabiliyetleri artıyor, bir taraftan. Bir taraftan da bu fonksiyonları yerine getiren kurumlarımızda ileride faydalı olacak elemanlar yetiştirilmiş oluyor" dedi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise, "AR-GE’ye verdiğimiz önem kapsamında bu yıl bir çalışma düzenledik. Bu yarışmayı düzenlerken ki amacımız gerek bölgemizdeki üniversitelerde gerekse okuyan öğrencilerimizden; okuyan, çalışan araştıran, düşünen arkadaşları teşvik etmekti. Eğer kafalarında bir fikir varsa bunun yazıya dönüşmesiydi, eğer ki uygulanabiliyorsa, uygulamaya alınmasıydı. Amacımız buarkadaşlarımızı tanımaktı. Umarım gelecekte de bunlarla uzun soluklu çalışma imkanımız olur. İkinci amacımız ise bu arkadaşlarımızın kendisini geliştirmesine imkan sağlamaktı. Çünkü inanıyorum gençlerin önüne ne kadar açarsak ne kadar teşvik edersek o kadar daha ileriye giderler" diye konuştu.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından verildi. Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Konya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ katıldı.