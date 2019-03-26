MEDAŞ Sanat Galerisi’nde Ulusal Seramik sergisi Meram Elektrik Dağıtım A.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) Sanat Galerisi “Gedavet” isimli I. Ulusal Karma Seramik Sergisine ev sahipliği yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen serginin açılışı Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve çok sayıda sanatseverin katılımı ile gerçekleşti. Türkiye geneli 70 sanatçının toplam 80 eseri yer alıyor. Eserler 30 Mart tarihine kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde sanatseverleri bekliyor.

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