MEDAŞ Sanat Galerisinde karikatür sergisi Konya’da kültür sanat çalışmalarına en büyük desteği veren Meram Elektrik Dağıtım A.

Konya’da kültür sanat çalışmalarına en büyük desteği veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş, (MEDAŞ) Sanat Galerisi’nin kapılarını bu kez karikatürist Efkan Beyaz’a açtı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi “Konya Sanat Etkinlikleri” kapsamında gerçekleştirilen sergide, Efkan Beyaz’ın 29 eseri yer aldı. Gelen misafirlerle birlikte karikatür sanatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildikten sonra gelen sanatseverler sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

18 Mart günü açılışı yapılan sergi 24 Mart Pazar gününe kadar MEDAŞ Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

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