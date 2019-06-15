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MEDAŞ, mobil uygulama ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor

Hizmet kalitesini sürekli iyileştiren ve geliştiren MEDAŞ, teknolojik yatırımlarından biri olan Medaş 186 mobil uygulaması ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:47
MEDAŞ, mobil uygulama ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor

Hizmet kalitesini sürekli iyileştiren ve geliştiren MEDAŞ, teknolojik yatırımlarından biri olan Medaş 186 mobil uygulaması ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Uygulama, kesinti bildirimleri, açma-kesme, sayaç işlemleri ve kaçak ihbarı gibi işlemlerde hızlı ve pratik kullanım sunuyor.


Tüketicilere kolaylık sağlamak için başlatılan Medaş 186 mobil uygulaması ile kullanıcılar çağrı merkezini aramadan, ‘Müşteri İlişkileri’ bölümünden tüm istek, öneri ve ihbar bildirimlerini anlık olarak iletebiliyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında kullanılabilen uygulama sayesinde kullanıcılar, planlı kesintiler, anlık kesintiler, açma-kesme sayaç işlemleri ve kaçak ihbarı ile ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor ve aynı zamanda konum bildirimi sağlayarak çok kolay bir şekilde arıza kaydı oluşturabiliyor. Kullanıcılar sistemde kayıtlı adresleri, o an bulundukları bölge veya farklı bir adres için elektrik kesintisi, aydınlatma, arıza kaydı konusunda kayıt oluşturabiliyor. Mobil cihazlardan oluşturulan kayıtlar, anında MEDAŞ saha ekiplerine iletilerek, taleplerin hızlı bir şekilde giderilmesi sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:47
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