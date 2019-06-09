Meclis'teki rapor korkuttu! Kaçak avcılar hayvanları yok ediyor

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Timur Ugan, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonuna sunduğu raporda Trakya’daki Istranca ormanlarında kaçak avcıların patlattığı silahlar yüzünden ardıç kuşlarının Trakya’yı terk ettiğini belirtti. Timur Ugan geçtiğimiz hafta Meclis’te kaçak avcılıkla ilgili sunum yaptı. Sunumda avcılığın süresiz olarak yasaklanmasını talep eden Ugan, Türkiye’de yaban hayatının bitme noktasında olduğunu söyledi.

Trakya’da tilki kalmadı

Kaçak avın inanılmaz boyutlara ulaştığının altını çizen Timur Ugan “Bakanlığın avlanmasına izin verdiği hayvan sayısı yalnızca 39’dur. Bunlardan yedisi memeli, geri kalan 32’si de kanatlı hayvan. Bakanlığın avcılara izin verdiği memeli hayvanlardan yalnızca tavşan yenilebilir. Kuşlarda da bir tek ördek benzeri bir iki tane kanatlı vardır. Bir tavşan senede en az 24 yavru yapar. Artık tavşan bulmak mümkün değil, tavşanın neslini tükettiler. Tilki, vurulması sirkülerle serbest hayvan olarak gözüküyor. Zehirlerle, siyanürle, kürkünü almak için öyle bir kırım yaptılar ki Trakya’da tilki kalmadı. Ve tilki, kurt kalmayınca, yırtıcılar öldürülünce ne oldu? Domuz popülasyonunda patlama oldu. Şimdi bütün çiftçi domuzdan şikâyet ediyor” dedi.

Bin 200 hayvan öldürüldü

Kaçak avcılığın boyutlarını rakamlarla açıklayan Timur Ugan “Orman Bakanlığının kayıtlı avcılarını kaçak avlanırken yakaladığı sayı 2018 yılında 6 bin 972. Vurdukları yasaklı yaban hayvan sayısı 7 bin 170. Ortalama kesilen ceza, hayvan başına 933 lira. Savcılığa sevk edilen bir tek avcı yok. Aktif avcı sayısı 219 bin. Yıllık ödedikleri harç iki yüzer lira, toplam devlete getirileri de 40 milyon lira civarında. Yani 50 milyon liraya, av turizmi gibi bir çağ dışı uygulama yapılamaz. Geçen sene bin 200 hayvanımız av turizminde öldürüldü. 200 liraya koca bir tabiatı, koca bir yabani hayatı yok eden bir güruhla karşı karşıyayız. Bakanlık raporuna göre kaçak avcıların yok olma tehlikesi altındaki türlerden yaraladıkları hayvan sayısı 12 bin 178. Bunlardan 5 bin 733’ü tedavi altına alınmış, 4 bin 744’ü ölmüş, kurtarılamamış” diye konuştu.

Görünce gözlerim yaşarıyor

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Timur Ugan sunumunda ardıç kuşlarının avlanmasıyla ilgili de bilgi verdi. “Trakya’da, o Istranca ormanlarına girdiğimde artık gözlerim yaşarıyor. Ardıç kuşu kaçak avcıların patlattığı silahlar yüzünden Trakya’yı terk etti. Artık ardıç ağacı yetişmiyor” diyen Ugan, buna sebep olarak ardıç ağacının yalnızca Ardıç kuşunun gübresiyle yetişmesini gösterdi. Timur Ugan, ardıç kuşu kaçak avcılar tarafından yok edildiği ve göç etmek zorunda bırakıldığı için laboratuvarda ardıç kuşu gübresi üretecek duruma gelindiğini ancak bunun da başarılamadığını söyledi.

Vatandaş ihbar etsin jandarma göz açtırmasın

Başta Ardıç kuşları olmak üzere kaçak avcılıkla ilgili iddialarını değerlendiren TBMM Hayvan Haklarının Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel “İncelenmeye değer bir konu. Bunun üzerine bilimsel bir araştırma yapılmalı. Komisyon olarak bunu raporumuza yazacağız. Muhataplarımıza da mutlaka bildireceğiz” dedi. Yel “İddia doğruysa tedbirler alınmalı. Hayvanlar sadece Trakya’da değil, Türkiye’nin tamamında azalıyor. Bu anlamda avcılık konusunda özellikle dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Fütursuzca avlanılmasının bir şekilde yasaklanması gerektiği düşüncesindeyim. Tabii ki, Merkez Av Komisyonunun da duyarlı bir şekilde inceleme yapmasının iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Fütursuzca yapılıyor

Mustafa Yel şunları söyledi: Kaçak avcılık, fütursuzca hiçbir kurala tabi olmadan yapılan bir avcılık şekli. Avcılığın her türlüsüne karşıyız ancak kaçak avcılığa daha da karşıyız. Dolayısıyla bununla daha etkili mücadele edilebilmesi için Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün personel sayısı artırabilir. Donanım, araç, gereç bakımından daha etkin bir mücadele şekline ihtiyaç duyulabilir. Tabii bu sadece Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün değil, bu konuyla ilgili jandarmanın alması gereken tedbirler ve vatandaşlarımıza düşen görevler de var. Vatandaşlardan, kaçak avcılıkla ilgili duyum aldıkları veya gördüklerinde mutlaka yetkililere ihbar etmelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra hayvanseverler, ‘av turizmi’ adı altından yapılan etkinliklere karşı olduklarını bize bildirdi. Bu konuyu da inceliyoruz. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili olarak ‘sadece erkek ve yaşlanmış hayvanların avına müsaade ediyoruz’ diyor. Ama bir yanda da tabiatta bunları yiyerek beslenen kurt ve ayı gibi hayvanlar var. Hayvanseverler bu hayvanların da bu manada aç kaldıklarını söylüyor. Bu konular incelenmeli, bu iddialar ciddiye alınmalı ve buna göre de bir karar verilmeli.

(Türkiye)