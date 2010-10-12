Meclis’teki 3 parti sörf yapıyor’

BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, ülkenin vatandaşın gündemiyle örtüşmeyen bir gündemle karşı karşıya olduğunu, vatandaşın gündeminde öncelikle aşsızlık, işsizlik ve bölücü terör bulunduğunu belirtti. Başörtüsü sorununun çözülememesini eleştiren Topçu, inançların önüne, bireysel hak ve özgürlüklerin önüne, âdeta birilerinin kanun yoluyla yasak koyduğunu öne sürerek “Bir diğerleri bunun üzerinden siyaset yapıyor. Neticede konu, ortada bir top gibi çevriliyor. Milletin meselelerinin çözülmesi gereken yer Meclis olmasına rağmen, Meclis’teki üç parti, bu mesele üzerinde sörf yapıyor” diye konuştu.