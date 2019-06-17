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Mecliste ’su zammı’ gerginliği

Samsun Büyükşehir Meclis toplantısında, bir grup su zammını protesto etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
Mecliste ’su zammı’ gerginliği

Samsun Büyükşehir Meclis toplantısında, bir grup su zammını protesto etti. Protesto sırasında zabıtalar ile grup arasında arbede yaşandı.


Samsun Büyükşehir Meclis Binasında gerçekleştirilen meclis toplantısında su zammı gerginliği yaşandı. Bir grup döviz açarak slogan atmaya başladı. Su zammına tepki gösteren 5 kişilik gruba zabıta ekipleri müdahale etti. Bu sırada arbede yaşandı. Grubun meclis salonundan çıkartılmasıyla gerginlik sona erdi.



34 madde görüşüldü


Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan meclis toplantısında ise 34 madde görüşüldü. Maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
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