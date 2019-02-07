Meclis'te 'Sayın Öcalan' provokasyonu! CHP'liler savundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün akşam gerginlik yaşandı.

Kandil'in sözcüleri Meclis'te terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'dan bahsederken yine 'sayın' ifadesini kullanmaya devam etti. AK Partili ve MHP'li vekiller bu durumu tepki gösterdi.

CHP doğru bulmuyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP'lilerin bu konuda eleştirilmesinin doğru olmadığını savundu.

"Güç birliği yapmak istiyoruz"

CHP'nin HDP ile ittifak yapması konusuna da değinen Engin Altay, CHP'nin, AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi seçmeniyle sandıkta güç ve iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Altay, "Sen burada niye aday çıkarmıyorsun?" diye soran vekillere, "Sana ne? Sen çıkar adaylarını, işine bak." dedi.