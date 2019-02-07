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Meclis'te 'Sayın Öcalan' provokasyonu! CHP'liler savundu

HDP'li vekillerin Meclis'te yaptıkları provokasyona CHP'liler sahip çıktı. Kandil'in sözcülerinin Meclis'te teröristbaşı Öcalan için 'sayın' ifadesi kullanmasına tepki gösteren vekillerin karşısına CHP'li vekiller çıktı.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:20
Meclis'te 'Sayın Öcalan' provokasyonu! CHP'liler savundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün akşam gerginlik yaşandı.

Kandil'in sözcüleri Meclis'te terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'dan bahsederken yine 'sayın' ifadesini kullanmaya devam etti. AK Partili ve MHP'li vekiller bu durumu tepki gösterdi.

CHP doğru bulmuyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP'lilerin bu konuda eleştirilmesinin doğru olmadığını savundu.

"Güç birliği yapmak istiyoruz"

CHP'nin HDP ile ittifak yapması konusuna da değinen Engin Altay, CHP'nin, AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi seçmeniyle sandıkta güç ve iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Altay, "Sen burada niye aday çıkarmıyorsun?" diye soran vekillere, "Sana ne? Sen çıkar adaylarını, işine bak." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:20
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
  2. Abdullah Öcalan
  3. sayın öcalan
  4. Kandil
  5. Engin Altay
  6. Genel Kurulu

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  • Fatih KARA Fatih KARA 34 dk önce
    Sayın öcalan dememis tek AKP li yok ne hikmetse tayyip beybasta olmak üzere

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