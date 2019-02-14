Meclis'te kabul edilen Maden Kanunu yasalaştı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi yasalaştı.

Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ayrıntılar geliyor...

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