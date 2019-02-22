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Yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi... Binlerce emekliye müjde!

TBMM'de kabul edilen yeni yasa tasarısı ile bayram ikramiyeleri, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve evde bakım yardımı alanlarla ilgili önemli değişiklik yapıldı. Buna göre; Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere senede iki kere ödenen bayram ikramiyeleri alınacak yardımlarda ortalama aylık gelir hesabını etkilemeyecek ve ikramiyeler hesaplamaya dâhil edilmeyecek.

22 Şubat 2019 Cuma 09:51
Yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi... Binlerce emekliye müjde!

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Kanuna göre, engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için "hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması şartı" kapsamında yapılan hesaplamaya bayramikramiyeleri dahil edilmeyecek.

Ödenmeyen yardım tutarları da ödenecek

Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.
 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:51
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