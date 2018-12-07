THY- Euroleague
0553 313 94 23

Meclis komisyonunda kabul edildi! Yaşlılık aylıkları için alt limit 1000 lira

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de içinde bulunduğu kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

07 Aralık 2018 Cuma 16:36
Meclis komisyonunda kabul edildi! Yaşlılık aylıkları için alt limit 1000 lira

AK Parti'nin bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Teklifle yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığında alt sınır 1000 lira olacak, işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek.

Kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması ve bebek devam sütü ile şalgamda ÖTV'nin kaldırılması da düzenlemede yer alıyor.

Teklifteki dikkat çeken yenilikler şöyle:

– Hızlı tren ve demiryolu yatırımları için ödeneklerin kullanımı, ulaştırma ve alt-yapı bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye bakanlığı'na geçiyor.

– Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

– Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilecek.

– Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılacak.

– Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin çözüm getirilmesi için Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

– Hayvancılığın desteklanması amacıyla büyük ve küçükbaş hayvan satışından ve sütün satın alınma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

– Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotların maaşlarının yüzde 70'i gelir vergisinden muaf olacak..

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:36
  1. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  2. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi
  3. yaşlılık aylıkları
  4. 1000 lira

YORUM YAZ

  • melih53melih5323 dk önce
    çok doğru bir karar.şimdi 2000 sonrası işçi emeklileri intibakı bekliyoruz.hani şu davutoğlunun bi kalemde silip attığı 2000 sonrası işçi emeklileri..hala onun verdiği zararın eziyetindeyiz..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
  1. İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
  2. Döviz kurları
  3. Sağlık Bakanlığından ikamet genelgesi..
  4. Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
  5. Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı..
  6. E-Devlet'ten verilmeye başlayınca..
  7. Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını..
  8. Uluslararası Sivil Havacılık Günü
  9. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
  10. Türkiye-ABD ortak açıklaması:..
  11. GÜNCELLEME - Adana'da belediye..
  12. ABD'de istihdam kasımda beklenenden az..
  13. Vezneciler'deki saldırı davasında,..
  14. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
  15. Libertadores Kupası'na yoğun güvenlik..
  16. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
  17. Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
  18. İstanbul'un Afetlere Hazırlık..
  19. Vezneciler davasında 12 kişi hakkında..
  20. İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve..
Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

Günün Karikatürü

7 Aralık 2018
KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor