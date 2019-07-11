Mecliste Irak konulu toplantı

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'la iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini belirterek, "Hazırladığımız eylem planına bizzat baktı. Kendisinin de üzerinde çalışacağını ifade etti." dedi.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi" olarak görevlendirilmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Mecliste, Eroğlu başkanlığında Irak'ın su sorununun giderilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklardan bürokratlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Eroğlu, Irak'ın su sorununun giderilmesine ilişkin hazırladıkları eylem planlarını gözden geçirerek, bugün nihai halini vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile görüştüğünü vurgulayan Eroğlu, Bağdat ziyaretlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Irak ile ilgili hazırladıkları eylem planını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildiren Eroğlu, eylem planına bizzat bakan Erdoğan'ın çok mutlu olduğunu, kendisinin de eylem planının üzerinde çalışacağını ifade ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak'la iş birliğine, münasebetleri geliştirmeye önem verdiğine değinen Eroğlu, kendisinin, bu konuda çalışma yürütenlere teşekkür ettiğini ifade etti.



Eroğlu, "Irak'a çok önem veriyoruz. Irak bizim için çok önemli. Irak'la iş birliğini geliştirirsek Orta Doğu'da büyük bir adım olacaktır. Bunu herkes biliyor." dedi.

Irak makamlarının, 5 büyük projenin hızla yapılmasını arzu ettiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Sulama projelerinin hızla yapılmasını istiyorlar. Çünkü sulama yapıldığında işsizlik azalıyor, muazzam istihdam sağlanıyor, çiftçilerin gelir artışı sağlanıyor. İkinci olarak Musul ve Bağdat'taki içme suyu projelerine çok önem veriyorlar. Üçüncüsü baraj ve göletler. Dördüncüsü bizim dışımızda; bilhassa kuzeyden güneye tren yolu. Beşincisi de otoban. Irak hükümeti bu konulara çok sıcak bakıyor. Bunlardan üçü bizimle alakalı. Bu konuda çalışmalar yaptık."

En kısa sürede 20 kişilik heyetle Bağdat'a gideceklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bizi en üst düzeyde kabul edeceklerini düşünüyoruz. Irak Başbakanı ile görüşmemiz olacak. 17 Temmuz veya 26 Temmuz'dan sonraki bir tarihte gitmeyi planlıyoruz. Hazırlıklarımız tamam. İngilizce ve Arapça eylem planları da hazırlandı. Ne yapacağımız belli. Bu eylem planları Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Türkiye ile Irak arasındaki dostluk daha da pekişecek."

Eroğlu, Bağdat'a ilk ziyaretin ardından iş adamlarının da yer alacağı geniş bir heyetle ikinci ziyareti gerçekleştirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.



