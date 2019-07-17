Mecliste "Fındık Çalışma Grubu" kuruldu

TBMM (AA) - Seçim bölgelerinde fındık üretimi yapılan AK Parti milletvekilleri, üreticinin talep ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla "Fındık Çalışma Grubu" kurdu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, partisinden bir grup milletvekili ile oluşturdukları "Fındık Çalışma Grubu"nun bir araya geldiğini belirtti.

Öztürk, toplantıya katılan milletvekillerinin, TMO’nun fındık alımı için görevlendirilmesini, ağustos ayının ilk haftasında alıma başlamasını ve fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeyde olmasını dile getirdiklerini kaydetti.

Cemal Öztürk, "Milletvekillerimiz fındık sezonu öncesi görüşlerini dile getirdiler. Ortaya çıkan düşünceleri, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve hükümete iletmek üzere bir komisyon oluşturuldu. Önümüzdeki hafta başında bu komisyon Tarım ve Orman Bakanı ile görüşecek. Fındıkla ilgili nihai kararı hükümetimiz verecek. Hükümetimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de fındık üreticimizi mağdur etmeyecek bir politika izleyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.