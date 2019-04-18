0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Mecliste "Egemenlik Konseri"

Parlamenterler Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü ve Milli Egemenlik Haftası kapsamında "Egemenlik Konseri" verildi- TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Milli mücadelemize liderlik etmiş ve demokratik değerlerin toplumumuzda yerleşmesini sağlamış Meclisimizin kuruluşunu idrak ettiğimiz bu haftaya hem büyük bir tefekkür hem de sevinçle girmekteyiz"

18 Nisan 2019 Perşembe 20:53
Mecliste "Egemenlik Konseri"

TBMM (AA) - Parlamenterler Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu, TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü ve Milli Egemenlik Haftası kapsamında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da dinlediği "Egemenlik Konseri" verdi.

Şentop, Meclis Tören Salonunda sunulan konser öncesinde yaptığı konuşmada, konserin, TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlendiğini belirterek, Parlamenterler Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu üyelerini TBMM çatısı altında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüce Meclisin 23 Nisan 1920 tarihinde açıldığını ve milli iradenin hakim kılındığı adil, çoğulcu, demokratik yapıya dayanan anlayışın inşa edildiğini anlatan Şentop, "Milli mücadelemize liderlik etmiş ve demokratik değerlerin toplumumuzda yerleşmesini sağlamış Meclisimizin kuruluşunu idrak ettiğimiz bu haftaya hem büyük bir tefekkür hem de sevinçle girmekteyiz." dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milletin birliği, beraberliği ve huzuru uğruna canını feda eden tüm şehitleri, Meclisin kuruluşunda yer almış askerleri ve milletin her ferdini minnetle, vefat edenleri de rahmetle andığını belirtti.

Şef İpek Dereli yönetiminde gerçekleştirilen "Egemenlik Konseri"nin açılışında sözleri Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'a, bestesi Sadettin Kaynak'a ait "Çanakkale Şehitlerine" isimli eser seslendirildi.

Konseri dinleyenler arasında, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski ve yeni milletvekilleri ile eski bakanlar da yer aldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:53
  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  2. Milli Egemenlik Haftası
  3. Parlamenterler Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  5. TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıldönümü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan Notre Dame açıklaması
    1. Fransa'dan Notre Dame açıklaması
    2. CHP’li Bakan: "Seçmen artık kutuplaşma..
    3. Ceylanpınar’da plastik patlayıcı..
    4. İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü..
    5. Bursa’da mağarada definecilerin can..
    6. Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin'..
    7. Mısır'da tren kazası sonucu 9 kişi..
    8. "Arap Birliği, Mısır Dışişleri..
    9. "Asaf Erdemli: Entropi" sergisi açıldı
    10. Kartal açıklarında gemide yangın alarmı
    11. Başkan Dutlulu, Akhisar Belediyesi’ne..
    12. Televizyon kanalında sapkın..
    13. Türkiye ile İran arasındaki..
    14. Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu: 2..
    15. Büyükşehir Belediye Meclisi Encümen..
    16. Mecliste "Egemenlik Konseri"
    17. Galatasaray, "VAR kayıtları..
    18. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
    19. "Bu benim başkanlığımın sonu"
    20. Mali-Türkiye İş Forumu
    21. Trump’tan Mueller raporu sonrası..
    22. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'dan..
    23. Güvenlik kaynaklarından edinilen..
    24. Tunus'tan Libya'da savaşın sona..
    25. Notre Dame Katedrali ve yangına..
    26. Türkiye’den İranlı selzedelere yeni..
    27. Galatasaray’dan VAR açıklaması
    28. Eşiyle tartışıp annesinin evini yaktı
    29. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    30. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında flaş iddia! Yeni parti için tarih verdi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında flaş iddia! Yeni parti için tarih verdi
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz