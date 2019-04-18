Mecliste "Egemenlik Konseri"

TBMM (AA) - Parlamenterler Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu, TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü ve Milli Egemenlik Haftası kapsamında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da dinlediği "Egemenlik Konseri" verdi.

Şentop, Meclis Tören Salonunda sunulan konser öncesinde yaptığı konuşmada, konserin, TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlendiğini belirterek, Parlamenterler Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu üyelerini TBMM çatısı altında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüce Meclisin 23 Nisan 1920 tarihinde açıldığını ve milli iradenin hakim kılındığı adil, çoğulcu, demokratik yapıya dayanan anlayışın inşa edildiğini anlatan Şentop, "Milli mücadelemize liderlik etmiş ve demokratik değerlerin toplumumuzda yerleşmesini sağlamış Meclisimizin kuruluşunu idrak ettiğimiz bu haftaya hem büyük bir tefekkür hem de sevinçle girmekteyiz." dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milletin birliği, beraberliği ve huzuru uğruna canını feda eden tüm şehitleri, Meclisin kuruluşunda yer almış askerleri ve milletin her ferdini minnetle, vefat edenleri de rahmetle andığını belirtti.

Şef İpek Dereli yönetiminde gerçekleştirilen "Egemenlik Konseri"nin açılışında sözleri Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'a, bestesi Sadettin Kaynak'a ait "Çanakkale Şehitlerine" isimli eser seslendirildi.

Konseri dinleyenler arasında, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski ve yeni milletvekilleri ile eski bakanlar da yer aldı.



