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Meclis'te yine kavga çıktı! Masaları yumrukladılar

TBMM'de devam eden komisyon görüşmelerinde masalara vuran muhalif milletvekilleri devletin masasına vurdukları için büyük bir sevinç yaşadı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:23

Komisyon görüşmelerinde birlikte hareket eden CHP-HDP ve Saadet Partisi, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesinin geçmemesi için sürekli tartışma çıkardı.

Masalara vurmaya başladılar 

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıyla birlikte hareket eden CHP ve Saadet'e rağmen görüşmeler 11 saatin sonunda tamamlandı. Muhalif milletvekilleri kararı kabul etmeyerek masalara vurmaya başladı.

"Devletin malı değil mi..."

Bu sırada çekilen görüntülerde bir milletvekilinin "Devletin malı değil mi İsmail Abi" dediği duyuluyor. Bu sözler üzerine Saadet Partili Cihangir İslam da gülümsüyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:23
  1. meclis
  2. komisyon
  3. Dair Kanun Teklifi
  4. Cihangir İslam

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