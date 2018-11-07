Meclis'te yine kavga çıktı! Masaları yumrukladılar

Komisyon görüşmelerinde birlikte hareket eden CHP-HDP ve Saadet Partisi, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesinin geçmemesi için sürekli tartışma çıkardı.

Masalara vurmaya başladılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıyla birlikte hareket eden CHP ve Saadet'e rağmen görüşmeler 11 saatin sonunda tamamlandı. Muhalif milletvekilleri kararı kabul etmeyerek masalara vurmaya başladı.

"Devletin malı değil mi..."

Bu sırada çekilen görüntülerde bir milletvekilinin "Devletin malı değil mi İsmail Abi" dediği duyuluyor. Bu sözler üzerine Saadet Partili Cihangir İslam da gülümsüyor.