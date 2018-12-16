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Meclis'te Burdur milletvekillerinden salep ikramı

AK Parti'li Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Meclis'te milletvekillerine ve gazetecilere salep, ceviz ezmesi ve haşhaşlı kıtır ikram etti

16 Aralık 2018 Pazar 19:34
Meclis'te Burdur milletvekillerinden salep ikramı

TBMM (AA) - AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Mecliste milletvekillerine ve gazetecilere salep, ceviz ezmesi ve haşhaşlı kıtır ikram etti.

Özçelik ve Uğur, TBMM Ana Bina'daki basın koridorunda, gazetecilere Bucak salebi, Burdur'a özgü haşhaşlı kıtır ve ceviz ezmesi ikram ettiler.

Uğur, salebin, Bucak'ta Toros Dağları'nda yetişen bitkiden elde edildiğini ve kıymetli bir içecek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" sözlerinin Bucak salebinin tanınmasında önemli rol oynadığını dile getiren Uğur, salebin soğuk kış günlerinde bronşitten, astımdan korunmak için güzel bir içecek olduğunu söyledi.

Bayram Özçelik de Mecliste her yıl bütçe görüşmeleri sırasındaki salep ikramlarının gelenekselleştiğini ifade ederek, "Getirmediğimiz zaman arkadaşlar 'ne zaman salep gelecek' diye soruyor." dedi.

Türkiye'de üretilen 200 ton salebin 5 tonunun Bucak'tan elde edildiğini, yüzde 70'inin ticaretinin Bucak üzerinden yapıldığını anlatan Özçelik, bunun yanında ceviz ezmesinin coğrafi işaretli yöresel bir tatlı olduğunu, haşhaşlı kıtırın da kentte çokça ikram edildiğini belirtti.

Özçelik ve Uğur, daha sonra kulise geçerek, milletvekillerine de salep, ceviz ezmesi ve haşhaşlı kıtır ikram etti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:34
  1. Bayram Özçelik
  2. Burdur
  3. ceviz ezmesi
  4. Meclis
  5. Salep
  6. Yasin Uğur

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