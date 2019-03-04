0553 313 94 23

Mecliste, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla işitme tarama etkinliği düzenlendi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken dönemde tedbir almalıyız." dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:09
Mecliste, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla işitme tarama etkinliği düzenlendi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken dönemde tedbir almalıyız." dedi.

Mecliste, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla işitme tarama etkinliği düzenlendi.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Sennaroğlu, doğuştan işitme kaybının binde 1 ya da 3 oranında görüldüğünü, yaş ilerledikçe bu oranın arttığını belirtti.

Sennaroğlu, özellikle 65 yaşını geçtikten sonra nüfusun 3'te 2'sinde işitme problemlerinin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken dönemde tedbir almalıyız." diye konuştu.

Özellikle 60 yaş sonrasında işitme kaybının varlığının alzaymır hastalığının tetikçisi olarak gösterildiğine işaret eden Gonca Sennaroğlu, görme için verilen önemin mutlaka işitme duyusu için de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:09
  1. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü
  2. Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu
  3. işitme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Dağlı; “Zararlı maddelere ulaşmasını önlemek tüm toplumun görevidir”
    1. Vali Dağlı; “Zararlı maddelere..
    2. Ticaret Borsası’ndan SGK teşvikleri..
    3. AK Parti Osmaneli Seçim Koordinasyon..
    4. Son isteği yerine geldi
    5. Zorlu Enerji’den abonelere fatura..
    6. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    7. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    8. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    9. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    10. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    11. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    12. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    13. Cumhur ittifakından birlik ve..
    14. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    15. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    16. Almanya imamlara Almanca şartı..
    17. "ATO'da 5 binin üzerinde girişimciye..
    18. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    19. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    20. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    21. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    22. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    23. Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri..
    24. Yıkadığı filin altında kalan adam,..
    25. Yetkili olmayan fatura merkezlerine..
    26. Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e..
    27. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    28. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    29. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    30. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"