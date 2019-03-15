Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Meclis Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ahmet Hakan Dinç, Başhekim Yardımcısı Doktor Nurten Hamarat ve Hastane Müdürü Zübeyir Dedeoğlu tarafından karşılanan Şentop, 20 hekim ve 80 sağlık personeliyle hizmet veren hastaneye ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Mustafa Şentop, "Tıphane-i Amire" ve "Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okullarının açılış tarihi olan 14 Mart 1827'nin Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini, Tıp Bayramı'nın ilk kez Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919'da kutlandığını hatırlattı.

Bugüne kadar gelen 14 Mart kutlamalarının artık içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde Sağlık Haftası olarak kutlandığını dile getiren Şentop, "Böylesine büyük bir millete hizmet etmek, yaralara deva olmak, zamanı geldiğinde silahını alarak cephelere koşmak gibi onurlu bir mazisi olan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve hekimlerin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde de gerek meydanlara, gerekse hastanelere koştuğunu, vatan ve insan sevgisini mesleğinin erdemiyle harmanlayarak örnek bir tavır sergilediğini belirtti.

Meclis Devlet Hastanesinin, milletvekili ve TBMM personelinin memnun olduğu bir hastane olduğunu ifade eden Şentop, buranın tam bir devlet hastanesi görevi gördüğüne işaret etti.

TBMM Sağlık Merkezinin kurumsal yapısında daha önce bir değişiklik olduğunu anlatan Mustafa Şentop, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı bir semt polikliniği olan TBMM Sağlık Merkezinin güler yüzlü personeliyle hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Meclis Hastanesi Başhekimi Dinç ve ekip arkadaşlarının kaliteli hizmet sunmayı sürdürdüğünü dile getiren Şentop, "Başhekimimizin şahsında hastanemizde çalışan sağlık görevlilerine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sizler icra ettiğiniz meslekle insan hayatına doğrudan dokunan, kişiye takdir edilmiş hayatın kalitesini artırmaya çalışmaktasınız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Meclisteki sağlık çalışanlarına ve hastalara karanfil verdi.

Şentop'a ziyarette, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı eşlik etti.