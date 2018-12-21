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Meclisin bütçe maratonu sona eriyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:- "Hedefimiz, Türkiye'yi dünya devletler ailesinin itibarlı bir üyesi haline getirmektir. Genel Kurulumuzdaki tüm milletvekillerinin, aynı niyet ve gayret içerisinde olduklarına inanıyorum"

21 Aralık 2018 Cuma 14:55
Meclisin bütçe maratonu sona eriyor

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Hedefimiz, Türkiye'yi dünya devletler ailesinin itibarlı bir üyesi haline getirmektir. Genel Kurulumuzdaki tüm milletvekillerinin, aynı niyet ve gayret içerisinde olduklarına inanıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, bütçe üzerinde son konuşmaların yapılması ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın açık oya sunulması için Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2019 yılı bütçesini, 23 Ekim-22 Kasım tarihlerinde görüşerek kabul ettiğini, Genel Kurulun ise 10 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olan 2019 bütçesini görüşmeye başladığını hatırlatan Yıldırım, 11 gün boyunca gece gündüz yürütülen çalışmaların son gününe gelindiğini belirtti.

Egemenliğin kayıtsız şartsız tecelli ettiği Meclisin, 142 yıllık tecrübe ışığında faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Yıldırım, TBMM'nin, açıldığı günden bu yana milletin geleceğini ilgilendiren kanun ve kararlara imza atarak, ülkenin karşı karşıya kaldığı meselelerin yegane çözüm yeri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 21 Temmuz 1946'daki seçimlerle çok partili hayata geçtiğini, 14 Mayıs 1950'deki seçimlerin ise siyasi tarihte dönüm olduğuna işaret eden Yıldırım, 14 Mayıs 1950'den 24 Haziran 2018'e kadar geçen 68 yıllık süreçte Türkiye'nin parlamenter sistemle bugünlere geldiğini anlattı.

24 Haziran seçimleriyle, 16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği gereğince yönetim sisteminin değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini vurgulayan Yıldırım, kendisinin de parlamenter sistemin son Başbakanı ve yeni dönemin ilk Meclis Başkanı olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 6 aydır Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Yıldırım, TBMM'nin yasama ve denetim görevinin yanı sıra temsil görevini de sürdürdüğünü anımsattı.

Milletvekillerinin asli görevinin Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak kararları almak olduğunu anlatan TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber TBMM'nin parlamenter diplomasi konusundaki etkinliğinin artırılmasının da önemli hale geldiğini kaydetti.

Yıldırım, 27. Dönem 2. Yasama yılı başından itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdiğini bildirdi.

Antalya, İzmir ve İstanbul olmak üzere, 3 ayrı uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptıklarını aktaran Yıldırım, bu toplantılarda, özellikle bölgesel ticarette uygulanan tek taraflı kısıtlamaları, bazı ülkelerin yerel para birimlerini silah olarak kullanmaları, terörizm, işsizlik, alt yapı yetersizliği, toplam gelirin dünyada adaletsiz dağılımı, göç ve mülteci konularını değerlendirdiklerini ifade etti.

İran, Rusya, Pakistan ve Afganistan ile bölgesel terörle mücadele konusunda güvenlik toplantısı yaptıklarını kaydeden Yıldırım, "Hedefimiz, Türkiye'yi dünya devletler ailesinin itibarlı bir üyesi haline getirmektir. Genel Kurulumuzdaki tüm milletvekillerinin, aynı niyet ve gayret içerisinde olduklarına inanıyorum." diye konuştu.

İktidar ve muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin, kürsüde dile getirdikleri görüş ve önerilerinin millet tarafından büyük bir merak ve ilgiyle izlendiğine değinen Yıldırım, millet iradesinin tecelli ettiği Meclis çatısı altında yapılan görüşme ve çalışmaların, bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla süreceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Genel Kurulun açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de hazır bulundu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:55
  1. 2019 yılı bütçesi
  2. Meclisin bütçe maratonu sona eriyor
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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