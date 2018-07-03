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Meclis'i yönetecek olan Durmuş Yılmaz kimdir?

Meclis 8 Temmuz'da açılacak ve 24 Haziran'da seçilen milletvekilleri yemin içecek. 1947 doğumlu İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'i yönetecek.

03 Temmuz 2018 Salı 14:48
Meclis'i yönetecek olan Durmuş Yılmaz kimdir?

Meclis 8 Temmuz'da açılacak ve 24 Haziran'da seçilen milletvekilleri yemin içecek. 1947 doğumlu İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'i yönetecek. Daha önce Deniz Baykal'ın açılış oturumunda yer alması bekleniyordu. Ancak Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle kararını değiştirdiği, Baykal'ın yerine İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın TBMM'yi yöneteceği öğrenildi.

DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?

Durmuş Yılmaz 1947 senesinde Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karacaömerli köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde okuyan Yılmaz, lise eğitimini Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde tamamladı. Lise mezuniyetinin ardından 3 sene Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1970 senesinde Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Devlet Bursu sınavını kazandı ve Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimi için İngiltere'ye gönderildi. City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisans üstü eğitim gördü. 1980 senesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 18 Nisan 2006 - 18 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı oldu. 7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında da MHP'den 25. Dönem Uşak Milletvekili oldu.  2017 senesinin Ekim ayında, Meral Akşener'in yeni partisi İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:48
  1. Uşak
  2. Ankara
  3. durmuş yılmaz
  4. meclis başkanı durmuş yılmaz

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